Municipiul Cluj-Napoca – Anunț de mediu

Municipiul CLUJ-NAPOCA prin Direcția Tehnică – Serviciul Administrare Căi Publice, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul ”Realizare pasaj rutier la intersecția Bulevardului Muncii cu strada Oașului - în municipiul Cluj-Napoca” propus a fi realizat în mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, intersecție cu str. Oașului, nr. FN, jud. Cluj.

Decizia Direcției Judetene de Mediu Cluj, precum si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul DJM Cluj, Calea Dorobanților nr.99, în zilele de luni-joi, între orele 9.00 – 14.00 precum si la următoarea adresa de internet: https://djmcj.anmap.gov.ro

Observațiile/Contestațiile publicului se primesc la sediul DJM Cluj, Calea Dorobanților nr.99, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a DJM Cluj.