Final de eră la CFR Cluj! Ciprian Deac și-a anunțat retragerea din activitate

La 40 de ani, Ciprian Deac a anunțat că se retrage la finalul acestui sezon. Ultimul meci al carierei sale va avea loc vineri, în Gruia, contra lui FC Argeș.

Ciprian Deac are peste 500 de meciuri în tricoul CFR-ului | Foto: DAVID PASARIS (C) / AGERPRES FOTO

40 de ani de viață, 22 de carieră și 17 în care a îmbrăcat tricoul CFR-ului. Aceasta este, pe scurt, descrierea care îl portretizează cel mai bine pe Ciprian Deac.

Meciul dintre CFR Cluj și FC Argeș, programat vineri, de la ora 20:30, în Gruia, va fi ultimul din cariera sa.

Aici a cucerit șapte titluri de campion, trei Cupe și patru Supercupe, iar cele peste 500 de meciuri în care a îmbrăcat tricoul vișiniu l-au transformat într-o legendă a clubului.

Născut la Dej, în județul Cluj, micul Ciprian a început fotbalul la echipa locală, Unirea și a mai trecut pe la Gloria Bistrița înainte de a ajunge la CFR. În 2005, șefii de atunci ai echipei feroviare, Árpád Pászkány și Iuliu Mureșan, au demarat o campanie de transferuri impresionantă în ascensiunea grupării.

Printre ei s-a numărat și Deac, însă nici prin gând nu le-a trecut că această mutare avea să schimbe atât de mult destinul clubului. În 2008 a fost cedat la Oțelul Galați, sub formă de împrumut, iar în 2010 nemții de la Schalke au pus pe masă trei milioane de euro în schimbul său.

Un sezon a petrecut în Germania, a îmbrăcat apoi tricoul Rapidului pentru o ediție, iar în 2012 a revenit la Cluj. Avea să plece din nou, trei ani mai târziu, pentru o scurtă experiență în Kazahstan, însă în 2017 a revenit aproape de casă și joacă din nou pentru CFR.

Parcursul său în fotbal n-a rămas neobservat. A bifat 26 de selecții pentru echipa națională, pentru care a debutat în 2010 și a reușit să marcheze 4 goluri.

509 meciuri are Deac la CFR Cluj

106 goluri a marcat de-a lungul carierei, dintre care 90 au fost pentru formația din Gruia

118 pase decisive a furnizat mijlocașul în timpul perioadei de la CFR

