U-BT este la un pas de sărbătoare în Liga Națională!

Miercuri, 20 mai, de la ora 19:00, BTarena poate sărbători o nouă calificare în finala LNBM.

U-BT este la un pas de sărbătoare în Liga Națională / Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

U-Banca Transilvania mai are nevoie de o singură victorie în seria cu SCM U Craiova pentru a ajunge în a șasea finală consecutivă de campionat.

La acest meci, echipa antrenată de Mihai Silvășan se alătură campaniei pentru animalele de companie fără stăpân inițiată de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, intitulată „Adoptă un prieten pe viață”.

Campania are ca scop reducerea fenomenului de abandon și al creșterii numărului de adopții a câinilor din municipiu. În acest sens, la partida din 20 mai, jucătorii vor intra cu căței în brațe la prezentarea celor două loturi.

U-Banca Transilvania conduce cu 2-0 la general, după meciurile jucate pe terenul adversarei. Astfel, alb-negrii mai au nevoie de o singură victorie pentru a se califica în finala LNBM, pentru al șaselea an consecutiv.

În cazul unui succes, U-BT se va califica în finală, acolo unde va întâlni câștigătoarea dintre CS Dinamo București și CSM CSU Raiffeisen Oradea. Orădenii conduc cu 2-1 la general. Dacă oltenii vor obține prima victorie în această serie, al doilea meci din BTarena se va juca vineri, 22 mai.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: