Trei cluburi au rămas fără licență pentru Superligă! FRF a anunțat oficial echipele acceptate în sezonul 2026-2027!
Federația Română de Fotbal a anunțat oficial cluburile care au primit licență pentru participarea în sezonul 2026-2027 al Superligii.Sigla FRF /FOTO: Federația Română de Fotbal - Facebook
Federația Română de Fotbal a anunțat oficial cluburile care au primit licență pentru participarea în sezonul 2026-2027 al Superligii, iar trei echipe importante au rămas fără drept de joc în primul eșalon: Unirea Slobozia, FC Bihor Oradea și CSA Steaua București.
Deciziile au fost luate de Comisia pentru acordarea licenței cluburilor pe 7 mai 2026, iar apelurile formulate ulterior au fost soluționate definitiv luni, 18 mai.
FC Bihor și Steaua, OUT din Superligă
Cea mai mare surpriză este reprezentată de FC Bihor Oradea, formație care spera să joace barajul pentru promovarea în Superligă. Clubul bihorean nu a reușit însă să îndeplinească toate condițiile impuse de regulamentul FRF pentru licențiere.
Una dintre problemele identificate a fost lipsa unei echipe feminine U15 înscrise în competițiile oficiale. Nici CSA Steaua București nu a primit licența pentru Superligă. Clubul Armatei continuă să fie blocat de statutul juridic și nu are drept de promovare în primul eșalon.
De asemenea, Unirea Slobozia nu a primit licența pentru sezonul viitor al Superligii, însă ialomițenii retrogradaseră deja din punct de vedere sportiv.
Cluburile care au primit licență pentru Superligă
Federația Română de Fotbal a anunțat că următoarele cluburi au primit licență pentru participarea în ediția 2026-2027 a Superligii:
- FC Universitatea Cluj
- CFR Cluj
- FCSB
- Rapid București
- Dinamo București
- Universitatea Craiova
- Farul Constanța
- Sepsi OSK
- Petrolul Ploiești
- UTA Arad
- Oțelul Galați
- FC Hermannstadt
- Politehnica Iași
- FC Voluntari
- Corvinul Hunedoara
- Chindia Târgoviște
Echipele care NU au primit licență
FRF a precizat că trei cluburi nu au obținut licența pentru Superligă:
- CSA Steaua București
- FC Bihor Oradea
- Unirea Slobozia
Se schimbă și barajele pentru promovare
În urma deciziilor privind licențierea, Federația Română de Fotbal a modificat și meciurile de baraj pentru promovare și menținere în Superligă.
Astfel, FC Voluntari va juca împotriva FC Hermannstadt, iar Chindia Târgoviște va întâlni Farul Constanța în duelurile decisive pentru sezonul viitor.
