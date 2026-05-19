Trei cluburi au rămas fără licență pentru Superligă! FRF a anunțat oficial echipele acceptate în sezonul 2026-2027!

Sigla FRF

Federația Română de Fotbal a anunțat oficial cluburile care au primit licență pentru participarea în sezonul 2026-2027 al Superligii, iar trei echipe importante au rămas fără drept de joc în primul eșalon: Unirea Slobozia, FC Bihor Oradea și CSA Steaua București.

Deciziile au fost luate de Comisia pentru acordarea licenței cluburilor pe 7 mai 2026, iar apelurile formulate ulterior au fost soluționate definitiv luni, 18 mai.

FC Bihor și Steaua, OUT din Superligă

Cea mai mare surpriză este reprezentată de FC Bihor Oradea, formație care spera să joace barajul pentru promovarea în Superligă. Clubul bihorean nu a reușit însă să îndeplinească toate condițiile impuse de regulamentul FRF pentru licențiere.

Una dintre problemele identificate a fost lipsa unei echipe feminine U15 înscrise în competițiile oficiale. Nici CSA Steaua București nu a primit licența pentru Superligă. Clubul Armatei continuă să fie blocat de statutul juridic și nu are drept de promovare în primul eșalon.

De asemenea, Unirea Slobozia nu a primit licența pentru sezonul viitor al Superligii, însă ialomițenii retrogradaseră deja din punct de vedere sportiv.

Cluburile care au primit licență pentru Superligă

Federația Română de Fotbal a anunțat că următoarele cluburi au primit licență pentru participarea în ediția 2026-2027 a Superligii:

FC Universitatea Cluj

CFR Cluj

FCSB

Rapid București

Dinamo București

Universitatea Craiova

Farul Constanța

Sepsi OSK

Petrolul Ploiești

UTA Arad

Oțelul Galați

FC Hermannstadt

Politehnica Iași

FC Voluntari

Corvinul Hunedoara

Chindia Târgoviște

Echipele care NU au primit licență

FRF a precizat că trei cluburi nu au obținut licența pentru Superligă:

CSA Steaua București

FC Bihor Oradea

Unirea Slobozia

Se schimbă și barajele pentru promovare

În urma deciziilor privind licențierea, Federația Română de Fotbal a modificat și meciurile de baraj pentru promovare și menținere în Superligă.

Astfel, FC Voluntari va juca împotriva FC Hermannstadt, iar Chindia Târgoviște va întâlni Farul Constanța în duelurile decisive pentru sezonul viitor.

