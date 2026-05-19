Căminul pentru vârstnici de pe Calea Baciului, pregătit pentru deschidere: investiție de 11 milioane de euro

Noul cămin pentru seniori de pe Calea Baciului va fi inaugurat joi, 21 mai. „E un proiect de suflet care arată grija unui oraș față de seniorii cetății”, spune primarul Emil Boc.

Centrul pentru vârstnici „Sf Vasile cel Mare”, realizat de administrația locală în urma unei investiții de circa 11 milioane de euro, va fi inaugurat joi.

Anunțul oficial a fost făcut de primarul Emil Boc, marți, în deschiderea ședinței de Consiliu Local.

Lucrările la noul centru pentru seniori din Cluj-Napoca au debutat în mai 2024.

După cum a arătat edilul Clujului, investiția reprezintă „un proiect de suflet care arată grija unui oraș față de seniorii cetății”.

„Joi se va deschide Căminul pentru seniori «Sf. Vasile cel Mare». Este o investiție de 11 milioane de euro, care deja își arată roadele: centrul este ocupat. S-au făcut toate demersurile de acreditare, s-au făcut angajările de personal și cred că putem sta cu fruntea sus în fața părinților și bunicilor noștri: Avem grijă de ei, seniorii cetății contează pentru acest oraș”, a declarat primarul Clujului Emil Boc.

Centrul are o capacitate de 70 de locuri și este dotat cu cabinete medicale, cu săli de mese și bibliotecă, dar și cu spații de petrecere a timpului liber.

De asemenea, centrul dispune și de cabinete pentru fizioterapie și kinetoterapie.

În total sunt disponibile 20 locuri de parcare și locuri de parcare pentru biciclete. Pentru încurajarea activităților sportive, au fost amenajate zone cu aparate de fitness, tenis de masă, șah, pistă de alergare, dar și zone de relaxare cu mobilier urban modern.

Investiția a fost realizată în locul fostei Școli Generale nr. 9 din Cluj-Napoca.

