Primăria Cluj-Napoca introduce o nouă linie de troleibuz spre Aeroport. Ruta va traversa Gheorgheniul și centrul orașului.

O nouă linie de troleibuz va fi introdusă la Cluj-Napoca începând din luna iulie 2026.

O nouă linie de troleibuz este gândită pentru a facilita transportul dintre aeroport și principalele zone ale orașului, fără transbordări.

O nouă linie de troleibuz este gândită pentru a facilita transportul dintre aeroport și principalele zone ale orașului, fără transbordări. Proiectul a fost anunțat încă din 2025, odată cu inaugurarea Park&Ride-ului de la aeroport, iar acum municipalitatea a confirmat că linia va deveni operațională în vara acestui an.

Potrivit administrației locale, troleibuzul va circula pe traseul Aeroport – Mărăști – Gheorgheni – Cipariu – 21 Decembrie 1989 – Paris – 1 Mai – Câmpul Pâinii – Fabricii – Aurel Vlaicu. Noua rută va face legătura între Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, cartierul Gheorgheni, centrul orașului și zona industrială din estul municipiului.

Primăria și CTP Cluj-Napoca au transmis anterior că noua rută urmărește să reducă timpul de deplasare dintre cartierele rezidențiale și zonele cu trafic intens, dar și să ofere o conexiune rapidă pentru pasagerii care ajung la aeroport.

Linia va fi operată cu troleibuze nepoluante

Emil Boc a precizat că noua conexiune va fi realizată cu troleibuze electrice, ca parte a strategiei de extindere a transportului public nepoluant din municipiu.

În prezent, transportul spre aeroport este asigurat de liniile 5 și A1E, însă noua rută va adăuga o conexiune directă prin cartierul Gheorgheni și spre zona industrială de pe Bulevardul Muncii.

