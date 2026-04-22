Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Viitorul Moldovei și al Ucrainei este în UE, cel mai de succes proiect de pace din istorie”

Ovidiu Cîmpean deputat PNL de Cluj a spus că Uniunea Europeană este cel mai de succes proiect de pace din istorie și că viitorul Moldovei și al Ucrainei este în UE.

Astăzi, miercuri, 22 aprilie 2026, Camera Deputaților a adoptat opinia la Comunicarea Comisiei Europene privind politica de extinderea a Uniunii Europene, iar deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a fost raportor.

„Pentru prima dată în 12 ani, extinderea avansează cu viteză reală: Muntenegru vrea să închidă negocierile în 2026, Albania în 2027, Republica Moldova și Ucraina până în 2028. Uniunea Europeană este cel mai de succes proiect de pace din istorie. Toți trebuie să înțelegem acest lucru. Când aud „pacifiști" care pun sub semnul întrebării extinderea, îmi demonstrează un singur lucru: dublul discurs. Nu poți fi pentru pace și împotriva aderării Republicii Moldova și Ucrainei. Nu poți invoca «interesul național» și să te opui unui proces care garantează concret securitatea României pe termen lung. Viitporul Moldovei, al Ucrainei ;i al Bancanilor de Vest este în UE. Iar al nostru este mai sigur într-o Uniune mai mare și mai puternică”, a anunțat Ovidiu Cîmpean, pe Facebook.

Prin opinia pe care a redactat-o și care a fost votată astăzi, România transmite poziții ferme:

România susține aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei pe baza meritelor proprii. Progresele lor trebuie recunoscute prin deschiderea tuturor clusterelor de negociere, adică pași concreți pentru aderare. Extinderea este în interesul național al României. Aduce mai multă securitate și stabilitate la granițele noastre, în special în regiunea Mării Negre. Dezinformarea și amenințările hibride trebuie combătute ferm. Republica Moldova ne-a arătat la alegerile din septembrie ce înseamnă să reziști unei ofensive hibride fără precedent. Aderarea rămâne un proces bazat pe merit. Statul de drept, independența justiției, lupta anticorupție și alinierea la politica externă comună a UE sunt obligatorii. Parlamentele naționale au un rol central în monitorizarea extinderii și în dialogul cu parlamentele țărilor candidate.

