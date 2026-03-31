Concluziile dezbaterii de la Cluj pe tema viitorului buget al UE. Ovidiu Cîmpean: „Ne dorim un rol mai important pentru orașe”.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) a spus că odată cu finalizarea negocierilor pentru bugetul UE, banii vor fi redirecționați unde trebuie în România,

La finalul dezbaterii de la Cluj-Napoca, pe tema viitorului bugetul al Uniunii Europene, reporterii monitorulcj.ro l-au întrebat pe deputatul Ovidiu Cîmpean care sunt cele mai importate concluzii ale acestui dialog.

„A fost o dezbatere densă, cu foarte multe informații. Am abordat bugetul Uniunii Europene, de două trilioane de euro. Este cel mai ambițios buget al UE de până acum, însă ne dorim un rol mai important pentru orașe, o importanță deosebită pe principiul subsidiarității. Am propus și susținerea unui tren de mare viteză în România, care va trece și pe la Cluj”, a declarat Ovidiu Cîmpean, pentru monitorulcj.ro.

Deputatul clujean a spus că a la dezbatere s-a discutat și despre competitivitatea României.

„Am apreciat intevențiile mediului de afaceri, care a fost prezent la eveniment și a susținut debirocratizarea sau investiții în start-up-uri și în domenii strategice pentru România și Uniunea Europeană. Vom continua astfel de evenimente, tocmai pentru a pregăti cât mai bine poziția României în aceste negocieri importante la nivel european”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

Deputatul clujean susținte păstrarea descentralizării pentru împărțirea fondurilor europene.

„Am făcut foarte bine că am descentralizat programul regional (Clujul aparține de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest - n. red.). Ne propunem să susținem acest lucru și pentru viitorul exercițiu financiar. România mizează pe o alocare de 60 de miliarde de euro până în 2034 și sperăm ca negocierile să fie finalizate cu bine, astfel încât să redirecționăm banii acolo unde este nevoie”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

La Cluj-Napoca a avut loc, marți, 31 martie, o dezbatere publică pe tema viitorului buget al Uniunii Europene.

Negocierile pentru bugetul UE 2028-2034 sunt în plină desfășurare. Deciziile care se iau acum la Bruxelles vor determina câți bani ajung în următorii 7 ani în infrastructura, economia și universitățile românești.

Reprezentanții societății civile au vorbit despre viitorul politicii de coeziune și despre competitivitatea Uniunii Europene.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: