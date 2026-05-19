Datoria externă a României a urcat la 231,5 miliarde de euro: investițiile străine, în cădere liberă

Datoria externă totală a României a continuat să crească în prima parte a anului și a ajuns la 231,5 miliarde euro la finalul lunii martie. Practic, datoria externă a urcat cu peste 3 miliarde euro în decurs de trei luni.

Datoria externă a României a crescut cu peste 3 miliarde de euro în primele trei luni din 2026, ajungând la 231,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Naţională a României (BNR).

Astfel, în perioada ianuarie-martie 2026, datoria externă totală a crescut cu 3,06 miliarde de euro față de finalul anului trecut, potrivit raportului BNR.

Cea mai mare parte a datoriei rămâne cea pe termen lung - 182,8 miliarde de euro, reprezentând 79% din totalul datoriei externe. Aceasta a înregistrat o creștere de 1,4% comparativ cu nivelul de la sfârșitul lui 2025.

În același timp, datoria externă pe termen scurt a urcat la 48,7 miliarde de euro, echivalentul a 21% din total, în creștere cu 1,1%.

Deficitul de cont curent al balanței de plăți s-a redus în primul trimestru la 5,34 miliarde de euro, comparativ cu 6,15 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Reducerea deficitului a fost susținută în principal de diminuarea deficitului comercial la bunuri, care s-a îmbunătățit cu aproape un miliard de euro. În schimb, excedentul din servicii a scăzut, iar deficitul veniturilor primare s-a adâncit.

Raportul BNR reflectă și o scădere a investițiilor directe ale nerezidenților în România: în primele trei luni ale anului, investițiile străine directe au însumat 1,13 miliarde de euro, sub nivelul de 1,63 miliarde de euro înregistrat în aceeași perioadă din 2025, potrivit BNR.

Raport asupra inflației

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu va prezenta, marți, raportul trimestrial asupra inflației.

Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent și pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecția precedentă, a transmis banca centrală.

În ședința de vineri, Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția mai 2026, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, anticipând că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

