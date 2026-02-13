România obține 16,68 mld. € prin programul SAFE. Ovidiu Cîmpean: „Vom folosi aceste fonduri europene pentru echipamente, capabilități militare și infrastructură”.

România este printre primele state europene care vor accesa fondurile SAFE pentru apărare în valoare de 16,68 miliarde de euro. „România va finanța atât infrastructură militară, cât și civilă, iar economia noastră va fi avantajată pe ambele planuri”, spune deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL).

România a primit undă verde de la Consiliul Uniunii Europene pentru proiectele care vor fi finanțate din programul SAFE, iar primele alocări vor fi făcute în martie 2025.

Astfel, România este printre primele state europene care va accesa fondurile SAFE pentru apărare de 16,68 miliarde €, a doua cea mai mare alocare din UE prin acest program, după Polonia.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat, miercuri, deciziile de punere în aplicare care pun la dispoziția a opt state membre - Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația, Portugalia și România, finanțare prin Programul SAFE (Security Action for Europe), potrivit Consiliului Uniunii Europene.

„Decizia Consiliului Uniunii Europene, de săptămâna aceasta, vine în urma evaluării pozitive a Comisiei Europene privind Planurile Naţionale de Investiţii în Apărare ale celor opt state membre: România, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Croația și Portugalia.

Tratăm cu maximă seriozitate această investiție în apărarea României. Vom folosi aceste fonduri europene pentru echipamente, capabilități militare și infrastructură”, a declarat deputatul liberal clujean Ovidiu Cîmpean.

Investiții în apărare și infrastructură

După cum arată parlamentarul Ovidiu Cîmpean, România va finanța prin SAFE atât infrastructură militară, cât și civilă.

„Economia noastră va fi avantajată pe ambele planuri”, a adăugat Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților.

Cîmpean vorbește și despre interesele rusești ale AUR, care s-a opus acestui program de finanțare:

„Opoziția constantă a AUR și a altor extremiști față de SAFE exprimă de fapt interesele Rusiei, care nu își dorește consolidarea securității României și a întregii Europe.

Ca deputat PNL, voi susține ferm toate eforturile care duc la o Românie mai sigură și mai prosperă”, a notat Ovidiu Cîmpean în mesajul său.

România beneficiază de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Programul SAFE. După adoptarea de către Consiliul UE a deciziilor de punere în aplicare, Comisia Europeană va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.

Regulamentul SAFE a fost adoptat în mai 2025, ca parte a Strategiei „Pregătire 2030”, un pachet ambițios de apărare care oferă statelor membre ale UE pârghii financiare pentru a stimula o creștere a investițiilor în capabilități de apărare. Instrumentul SAFE (Security Action for Europe) este un mecanism financiar temporar al Uniunii Europene, cu un buget de 150 de miliarde euro, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase.

