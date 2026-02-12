Piața construcțiilor din Cluj, scădere de 10% în 2025: număr redus al clădirilor rezidențiale autorizate

Dificultățile economice și modificările fiscale au avut un impact negativ asupra pieței construcțiilor din Cluj. Astfel, în mediul rural numărul clădirilor rezidențiale autorizate a scăzut semnificativ, iar piața a înregistrat în 2025 o scădere de 10% față de anul precedent.

Instabilitatea lovește în piața construcțiilor din Cluj|Foto: DepositPhotos.com

Instabilitatea lovește în piața construcțiilor din Cluj.

Piața construcțiilor din Cluj, scădere de 10% în 2025: număr redus al clădirilor rezidențiale autorizate

Astfel, chiar în ultima lună a anului trecut, numărul clădirilor rezidențiale autorizate în județul Cluj a scăzut semnificativ, iar per total 2025 a fost un an dificil din cauza turbulențelor economice ce au rezultat în urma măsurilor fiscale.

Concret, în Cluj, piața construcțiilor a avut o scădere de 10% anul trecut, comparativ cu 2024.

În luna decembrie 2025, în județul Cluj s-au eliberat 86 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 16 autorizații mai multe decât în luna decembrie 2024 și cu 39 autorizații mai puține decât în luna anterioară.

Sursa: DSJ Cluj

Față de luna noiembrie 2025, numărul autorizațiilor de construire a scăzut atât în mediul urban (cu 42,1%), precum și în mediul rural (cu 29,2%), potrivit datelor remise monitorulcj.ro de Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj.

„În anul 2025, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate pe total județ a fost de 1284, cu 128 autorizații mai puține comparativ cu anul 2024”, arată datele oficiale.

Sursa: DSJ Cluj

Reducerea numărului de autorizații eliberate s-a înregistrat în mediul rural (-197 autorizații), în timp ce în mediul urban a avut loc o creștere a acestora (+69 autorizații).

Pentru 2026, creșterea economică estimată este una modestă: doar 1% din PIB, conform prognozei Ministerului Finanțelor.

În acord cu prognozele BNR privind stagnarea economiei românești în primele luni ale lui 2026, economiștii UBB semnalează un tablou economic marcat de dificultăți.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: