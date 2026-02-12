PNL Cluj denunță „ipocrizia totală” a USR: „La București pozează în oameni responsabili, la Cluj joacă rolul opozanților furioși”

Liberalii clujeni denunță abordarea USR în ceea ce privește derularea proiectelor așteptate de clujeni: „Performanța politică a anului: în aceeași zi, același partid cere și continuarea contractului pentru Centura Metropolitană, și denunțarea lui urgentă”, transmite PNL Cluj.

Dublul standard practicat de USR la Cluj și la nivel național este denunțat de liberalii clujeni.

Spre exemplu, în timp ce USR Cluj cere ruperea contractului pentru centura metropolitană, secretarul de stat Viorel Băltărețu, fost deputat USR de Cluj, vrea „preluarea unor părți din contract”.

În acest context, liberalii clujeni semnalează incoerența abordării și „ipocrizia totală” a partidului care vrea să „salveze” România.

„Rugăminte pentru USR Cluj: sunați la București!

La Cluj, USR reușește performanța politică a anului: în aceeași zi, același partid cere și continuarea contractului pentru Centura Metropolitană, și denunțarea lui urgentă.

Viorel Băltărețu, secretar de stat al USR din Guvernul României vrea „preluarea unor părți din contract” și mersul înainte. USR Cluj cere ruperea lui imediată.

Continuăm sau reziliem? Construim sau anulăm? Guvernăm sau facem stand-up politic?

Nu știe stânga ce face dreapta. Iar când, totuși, află, se contrazice public.

Ipocrizia e totală: la București pozează în oameni responsabili, la Cluj joacă rolul opozanților furioși. Un partid unde fiecare își face propriul număr, fără scenariu și într-un haos total. Și noi trebuie să-i luăm în serios?

Administrativ? Zero. „Preluăm bucăți din contract” – ca dintr-o pizza. „Denunțăm urgent!” – ca la o ședință de galerie. Nicio explicație juridică serioasă. Nicio soluție coerentă.

Doar zgomot și mult amatorism”, arată PNL Cluj.

În prezent, Primăria Cluj-Napoca se află în termenul legal de preaviz în vederea denunțării unilaterale a contractului pentru centura metropolitană. La finalul săptămânii trecute, administrația locală a dat un ultimatum firmelor care au câștigat contractul de lucrări la centura metropolitană pentru clarificarea situației juridice apărute. Decizia vine în contextul conflictului juridic apărut între doi dintre asociații câștigători ai licitației.

