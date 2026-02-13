Sfârșit de săptămână cu precipitații la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 13 februarie?

Clujenii vor avea parte de o zi înnorată și marcată de precipitații.

Prognoza meteo pentru duminică, 26 octombrie| Foto: monitorulcj.ro

A trecut vremea rece, revin ploile la Cluj, însă de scurtă durată. Vineri, 13 februarie, s-au anunțat ușoare precipitații.

Începând cu ora 18, vor avea loc ploi ușoare, potrivit meteorologilor, asta după ce în prima parte a zilei va fi înnorat.

Minima zilei va fi înregistrată la ora 09:00, când vor fi 3 grade Celsius, în timp ce maxima va fi de 11 grade Celsius, în jurul amiezii, la ora 14:00.

