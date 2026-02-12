Rybakina și Kalinskaya, în sferturi la Doha

Kazaha Elena Rybakina și rusoaica Ana Kalinskaya au completat tabloul sferturilor de finală ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari, în urma victoriilor obținute miercuri în runda treia.

Rybakina, a doua favorită, a dispus de chinezoaica Qinwen Zheng, care a revenit astfel în circuit după o operație la cot, cu 4-6, 6-2, 7-5.

În sferturile de finală, laureata de anul acesta de la Australian Open, o va întâlni pe tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko (19 ani), numărul 13 mondial.

În alt meci, rusoaica Ana Kalinskaya a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina cu 6-4, 6-3, iar în sferturi va evolua contra cehoaicei Karolina Muchova.

În alte sferturi, letona Jelena Ostapenko o va întâlni pe italianca Elisabetta Cocciaretto, iar poloneza Iga Swiatek va primi replica grecoaicei Maria Sakkari.

