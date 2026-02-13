„U” Cluj renunță la un internațional român după un singur meci!

Universitatea Cluj s-a despărțit de fundașul Alin Toșca (33 de ani).

Alin Toșca a evoluat ultima dată pentru Benevento, în Serie C | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Rămas în afara planurilor lui Cristiano Bergodi, fostul internațional Alin Toșca s-a despărțit de Universitatea Cluj, club unde era legitimat din luna august a anului trecut.

Fundașul evoluase ultima oară la Benevento, în Serie C, și venea la Cluj să rezolve problemele din apărare produse de accidentările lui Cisse și Capradossi de la acea vreme.

Până să fie transfer, clujenii improvizaseră în defensivă cu Dorin Codrea, Andrei Artean sau Gabriel Simion, însă cu toții au arătat că, de fapt, postul lor de bază era la mijlocul terenului, astfel că venirea lui Toșca pe Cluj Arena părea să fie o mutare bun augur pentru club.

De-a lungul carierei sale, Toșca evoluase atât fundaș central, cât și ca fundaș lateral stânga, astfel că putea fi o soluție de avarie pentru două poziții.

Numai că socotelile din birouri n-au fost deloc ca cele de la firul ierbii! În aproximativ jumătate de an, Toșca a evoluat într-un singur meci din campionat.

Camera Naţională pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul FRF a confirmat încheierea contractului dintre jucător și ardeleni.

„TOSCA ALIN vs. AS FC UNIVERSITATEA CLUJ – Încetare raporturi contractuale. Admite cererea. Constată încetarea raporturilor contractuale prin acordul părţilor, începând cu data de 11.02.2026. Definitivă”, menţionează LPF, astfel că fotbalistul a rămas liber de contract.

