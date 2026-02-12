Mircea Chioreanu, birjarul din Parcul Central, condus pe ultimul drum

Birjarul care a încântat clujenii prin plimbările clasice cu poneiul în Parcul Central, Mircea Chioreanu, a fost înmormântat, joi, la Cluj-Napoca.

Unul dintre cei mai cunoscuți birjari ai Clujului, Mircea Chioreanu, a fost condus, joi, pe ultimul drum.

Domnul Mircea, așa cum era cunoscut de clujeni, a fost un simbol al Parcului Central din Cluj, care a încântat copilăria a mii de clujeni.

Birjarul Mircea Chioreanu rămâne o figură emblematică pentru orașul de pe Someș.

Generații de clujeni s-au bucurat de trăsura elegantă, atrași de poneiul care i-a plimbat prin Parcul Mare din Cluj-Napoca, oferindu-le clipe și amintiri de neuitat.

Vestea stingerii fulgerătoare a domnului Mircea i-a bulversat pe clujeni, care au scris mesaje de condoleanțe și apreciere în mediul online pentru dedicarea sa.

Plimbările cu trăsura prin parc și discuțiile cu domnul Mircea rămân amintiri vii în inimile copiilor care au avut parte de experiențe unice, iar peste ani și-au plimbat propriii copii cu trăsura și poneiul prin Parcul Mare din oraș.

Mircea Chioreanu rămâne un simbol al copilăriei curate și al plimbărilor tihnite, iar clujenii păstrează cu drag amintirile prețioase și clipele unice oferite de birjarul Clujului.

