Firma bosniacă Integral cere să fie „auzită” în Consiliul Local și solicită anularea contractului centurii metropolitane Cluj: „Echipa noastră juridică lucrează activ la acest caz”

Compania bosniacă Integral Inženjering acuză furtul de identitate în contextul unei fraude internaționale aflate în atenția DNA, precum și a Parchetului European, și cere să fie „auzită” în ședința Consiliului Local Cluj-Napoca: „Vă invităm să insistați pentru anularea contractului”, transmit reprezentanții firmei.

Compania bosniacă Integral acuză furtul de identitate în contextul unei fraude internaționale și cere să fie „auzită” în ședința Consiliului Local Cluj-Napoca: „Vă invităm să insistați pentru anularea contractului”|Sursa: primariaclujnapoca.ro

Într-o scrisoare adresată Consiliului Local Cluj-Napoca, firma bosniacă Integral Inženjering, parte a asocierii care a câștigat contractul tronsonului doi al centurii metropolitane Cluj, vine cu explicații și cere ca situația să fie tratată cu „prioritate”, iar argumentele companiei să fie expuse în Consiliul Local.

Următoarea ședință de Consiliu Local este programată luni, 16 februarie, de la ora 10:00.

În prezent, Primăria Cluj-Napoca se află în termenul legal de preaviz în vederea denunțării unilaterale a contractului pentru centura metropolitană.

Firma bosniacă Integral cere să fie „auzită” în Consiliul Local și cere anularea contractului centurii metropolitane Cluj: „Echipa noastră juridică lucrează activ la acest caz”

Concret, în adresa formulată în atenția Consiliului Local Cluj-Napoca, reprezentanții firmei arată că au fost parte a unui „furt de identitate”, iar cazul este în atenția Direcției Naționale Anticorupție (DNA) România, a organelor specializate din Republica Srpska și din Bosnia și Herțegovina, precum și a Parchetului European (EPPO).

Firma invocă „absența relației contractuale”:

„Integral Inženjering AD Laktasi nu a luat niciodată decizia de a participa într-un consorțiu cu compania Dimex 2000 sau cu orice alt partener pentru proiectul menționat”, se arată în adresa trimisă Consiliului Local Cluj-Napoca.

Compania bosniacă arată că documentația de participare la licitație reprezintă o „falsificare gravă”, aspecte ce au fost semnalate municipalității clujene în toamna anului trecut.

„(...) compania nu a mandatat niciodată pe nimeni să o reprezinte în procedura de licitație în cauză, să depună orice tip de documente sau să își asume orice obligații contractuale”, menționează firma Integral în documentul citat.

În acest context, firma bosniacă solicită „anularea” contractului:

„Solicităm transparență deplină în investigația privind modul în care comisia de achiziții publice a permis documentației falsificate să treacă prin procesul de verificare.(...).Vă invităm să insistați pentru anularea contractului, deoarece un contract bazat pe documente falsificate și pe furtul identității companiei Integral Inženjering nu poate fi reziliat”, menționează sursa citată.

Astfel, firma Integral cere prioritizarea cazului și expunerea argumentelor companiei în Consiliul Local:

„Insistăm ca avertismentele și dovezile noastre privind falsificările să fie tratate cu prioritate în acțiunile Municipiului Cluj-Napoca. Dacă este posibil, am dori ca această scrisoare să fie citită public în ședința Consiliului Local”, menționează Integral Inženjering AD Laktasi în adresa menționată.

În urma licitației, în mai 2025 a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor la centura metropolitană. Contractul a fost semnat între Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Asocierea Dimex 2000, HYDROSTROY AD (Asociat), INTEGRAL INZENJERING A.D. LAKTASI. Firma bosniacă deține 1% din asociere.

La finalul săptămânii trecute, administrația locală a dat un ultimatum firmelor care au câștigat contractul de lucrări la centura metropolitană pentru clarificarea situației juridice apărute. Decizia vine în contextul conflictului juridic apărut între cei doi asociați câștigători ai licitației: Integral Inženjering susține că este parte a unei „fraude internaționale” și acuză furtul de identitate în cadrul procesului de licitație.

De altfel, firma din Bosnia apare în alte proceduri de achiziție pentru proiecte din România, fără să-și fi dat consimțământul. Dosarul a ajuns în atenția Direcției pentru Criminalitate Organizată și Gravă din Republica Srpska, precum și a DNA.

În prezent, Primăria Cluj-Napoca se află în termenul de preaviz în vederea denunțării unilaterale a contractului pentru centura metropolitană.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: