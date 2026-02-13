„U” Cluj și CFR și-au aflat adversarele din Cupa României! Programul complet al fazei următoare

Cele două rivale din oraș, Universitatea și CFR Cluj, s-au calificat în sferturile Cupei României.

Derby-ul dintre cele două echipe s-a încheiat cu victoria CFR-ului, scor 3-2 / Foto: monitorulcj.ro

Ultimul etapă din cadrul grupelor Cupei României s-a încheiat joi seară, iar acum se cunosc ultimele opt echipe rămase în cursa pentru trofeu.

Meciurile rundei următoare au fost stabilite, iar echipele care au încheiat pe prima poziție vor evolua pe teren propriu în sferturi. Duelurile vor avea loc la începutul la începutul lunii martie.

Programul complet din Cupa României

FC Argeș – Gloria Bistriţa

Universitatea Cluj – Hermannstadt

Dinamo – Metalul Buzău

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Derby-ul Clujului, doar în finală

Formația care va câștiga sfertul de finală dintre FC Argeș și Gloria Bistriţa va fi gazdă în semifinale, urmând a întâlni gruparea care se va impune în disputa Universitatea Cluj – Hermannstadt.

La fel se va întâmpla și în celălalt caz: învingătoarea dintre Dinamo și Metalul Buzău va găzdui semifinala împotriva Universității Craiova sau CFR Cluj, ceea ce înseamnă că #DerbyDeCluj va putea avea un nou episod abia în ultimul act.

Finala Cupei este programată la Sibiu, pe 13 mai.

