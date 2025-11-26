Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Salariul minim trebuie mărit, românii nu pot trăi din promisiuni!”

Deputatul Remus Lăpușan atrage atenția asupra decalajului tot mai mare dintre salariul minim pe economie și costul real al vieții. „Veniturile actuale nu mai acoperă necesarul de bază al unei persoane care muncește cu normă întreagă”, spune social-democratul clujean.

Deputatul Remus Lăpușan: „Salariul minim trebuie mărit, românii nu pot trăi din promisiuni!”|Foto: Remus Lăpușan

După cum semnalează parlamentarul clujean Remus Lăpușan, creșterea accelerată a cheltuielilor din ultimii ani a depășit cu mult ritmul de evoluție al salariilor mici.

„Astăzi, un cetățean are nevoie de peste 4.200 de lei lunar pentru strictul necesar. Salariul minim este departe de acest prag, iar diferența nu mai este un detaliu contabil, ci un zid între muncă și o viață demnă”, a declarat deputatul Remus Lăpușan.

Acesta a subliniat că situația actuală nu afectează doar familiile cu venituri mici, ci are consecințe profunde asupra economiei naționale.

Consum redus din cauza puterii scăzute de cumpărare

Puterea scăzută de cumpărare reduce consumul intern, afectează producția și serviciile, limitează investițiile și pune presiune pe mediul privat, în timp ce tot mai mulți tineri aleg să plece în străinătate în căutarea unui venit care să le permită un trai decent.

„Este inadmisibil ca, în 2025, un om care lucrează full-time să fie forțat să aleagă între chirie și medicamente, între hrană și facturi. Munca trebuie să aducă demnitate, nu sărăcie", a adăugat parlamentarul clujean.

Remus Lăpușan susține că recalcularea salariului minim nu mai este o opțiune, ci o obligație socială și politică, iar orice întârziere amplifică problemele cu care se confruntă zilnic milioane de români.

Deputatul clujean solicită implementarea unui mecanism obiectiv și transparent de actualizare, bazat pe indicatori economici clari: rata inflației, costul traiului și coșul minim de consum real, nu doar pe negocieri temporare.

„Cetățenii nu mai au nevoie de justificări. Au nevoie de soluții.

Iar soluția este una singură: un salariu minim care ține pasul cu realitățile României de astăzi", a concluzionat deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj).

