Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj) cere în Parlamentul României încheierea capitolului privilegiilor. „Legea trebuie să fie aceeași pentru toți”, spune parlamentarul clujean.

Deputatul Remus Lăpușan a susținut, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, o declarație politică cu privire la necesitatea reformei pensiilor speciale și aplicarea acelorași reguli pentru toți cetățenii.

Remus Lăpușan, deputat PSD de Cluj: Trebuie să încheiem cu capitolul privilegiilor – legea trebuie să fie aceeași pentru toți

„Reforma sistemului de pensii reprezintă una dintre cele mai sensibile teme ale prezentului, dar și una dintre cele mai necesare. Este o datorie pe care statul o are față de cetățeni, aceea de a asigura echitate, sustenabilitate și respect pentru contribuția fiecăruia. În acest context, discuția privind pensiile speciale trebuie purtată cu calm, obiectivitate și respect față de toate instituțiile implicate”, a declarat deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

Deputatul clujean a subliniat că reforma pensiilor magistraților nu este o acțiune îndreptată împotriva unei profesii, ci o încercare firească de a corecta dezechilibrele acumulate în timp.

„Într-un stat de drept, este esențial ca principiul echității să fie prezent în toate politicile publice. O societate nu poate fi coezivă dacă unii simt că regulile se aplică diferit, iar sacrificiile nu sunt împărțite în mod proporțional”, a explicat Remus Lăpușan.

Nicio lege nu trebuie să creeze privilegii

Parlamentarul PSD a evidențiat că toate partidele din actuala coaliție și-au asumat responsabilitatea de a duce această reformă până la capăt, într-un mod echilibrat și constituțional.

„Ținem cont de recomandările Comisiei Europene, de observațiile Curții Constituționale și de opiniile specialiștilor din sistemul judiciar. Este esențial ca procesul legislativ să fie unul corect, riguros și lipsit de excese, pentru ca rezultatul final să fie legitim și acceptat de societate”, a completat deputatul PSD de Cluj.

„Respectul față de profesia de magistrat și recunoașterea rolului justiției într-un stat democratic nu pot fi puse sub semnul întrebării. Magistrații trebuie să aibă un statut demn, stabil și respectat. Însă la fel de important este ca toate categoriile sociale să fie tratate cu aceeași măsură. Nicio lege nu trebuie să creeze privilegii, iar nimeni nu trebuie să fie deasupra regulilor pe care tot statul le stabilește”, a adăugat Remus Lăpușan.

Reforma pensiilor magistraților trebuie să fie exemplu de bună guvernare

Deputatul clujean a subliniat, totodată, că România are nevoie de stabilitate și de încredere în instituțiile sale. „Încrederea se construiește prin echitate, prin coerență și prin respect față de lege. Reforma pensiilor magistraților trebuie să devină un exemplu de bună guvernare: o dovadă că putem îmbina rațiunea cu echilibrul, corectitudinea cu respectul și legalitatea cu responsabilitatea”, a spus parlamentarul PSD.

„Este momentul să deschidem un nou capitol al echității, al încrederii și al respectului reciproc. O Românie modernă este o țară în care regulile se aplică pentru toți, în care legea este un reper, nu o excepție, și în care dreptatea se sprijină pe echilibru, nu pe diferențe”, a susținut deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

