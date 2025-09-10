Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj), mesaj tranșant în Parlament: „România are nevoie de o reformă reală a statului”

România are nevoie de predictibilitate, iar statul nu se poate baza doar pe tăieri contabile și reduceri bugetare. Deputatul PSD de Cluj Remus Lăpușan semnalează nevoia unei „reforme reale” bazate pe empatie, dialog și viziune, aspecte esențiale pentru un proiect național de modernizare, care să fie susținut de români.

Deputatul Remus Lăpușan (PSD Cluj), mesaj tranșant în Parlament: „România are nevoie de o reformă reală a statului”|Foto: Remus Lăpușan

Miercuri, în plenul Parlamentului, deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, a avut un mesaj tranșant pentru senatori și deputați: România are nevoie de o reformă reală a statului, construită pe principii de responsabilitate, dialog și empatie.

„Cred cu tărie că un stat solid se sprijină pe încrederea cetățenilor săi. Această încredere nu se câștigă prin calcule contabile, ci prin viziune, consecvență și curajul de a construi un drum clar pentru viitor. (...) Orice măsură trebuie să fie parte a unui plan coerent, nu o simplă ajustare de bilanț”, a declarat parlamentarul clujean.

Un stat modern nu se construiește prin tăieri contabile și reduceri bugetare, ci printr-o viziune clară și responsabilă.

„Tăierile de posturi și reducerile bugetare pot fi, cel mult, un pas tehnic. Dar ceea ce așteaptă cetățenii de la noi este mai mult: empatie față de nevoile lor, prudență în deciziile luate și o viziune clară pentru viitor”, a explicat deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

Cetățenii nu cer doar cifre și rapoarte, ci acțiuni credibile, care să inspire încredere.

„Când spui tai, trebuie să explici de ce și, mai ales, ce urmează după. Orice măsură trebuie să fie parte a unui plan coerent, nu o simplă ajustare de bilanț”, a adăugat Remus Lăpușan în intervenția susținută în plenul Parlamentului.

România are nevoie de o reformă reală a statului, care să răspundă unor întrebări fundamentale: dacă se face regionalizare, cum se reorganizează ministerele, care sunt responsabilitățile reale ale administrației centrale și cum pot fi evitate suprapunerile.

„Fără claritate și fără un orizont de acțiune, măsurile punctuale nu vor construi încrederea de care avem nevoie”, a explicat Lăpușan.

Predictibilitate și investiții în resurse umane

Alte aspecte însemnate aduse în atenție de social-democratul clujean Remus Lăpușan vizează predictibilitatea ca principiu fundamental, investiția în oameni și reducerea birocrației.

Astfel, potrivit deputatului PSD Cluj, predictibilitatea trebuie să fie un principiu de bază.

„Mediul economic are nevoie de reguli clare și stabile, iar cetățenii au nevoie de instituții care să le ofere siguranță și soluții rapide, nu blocaje și proceduri inutile”, a punctat Remus Lăpușan.

Reforma nu înseamnă doar desființarea unor structuri. Înseamnă și investiții în resurse umane, digitalizare și reducerea birocrației. „O administrație modernă nu este una mai mică, ci una mai eficientă, în care fiecare funcționar își știe clar rolul și contribuția”, potrivit deputatului PSD de Cluj, Remus Lăpușan.

La fel de importantă este și comunicarea cu cetățenii.

„De prea multe ori, deciziile luate la nivel central par abstracte și îndepărtate de viața de zi cu zi a oamenilor. Este nevoie de o reformă care să fie explicată și asumată, pentru ca oamenii să simtă că sunt parte dintr-un proces și că schimbările sunt făcute pentru binele lor, nu doar pentru a echilibra niște cifre”.

„Cred cu tărie că un stat solid se sprijină pe încrederea cetățenilor săi. Această încredere nu se câștigă prin calcule contabile, ci prin viziune, consecvență și curajul de a construi un drum clar pentru viitor. Numai prin empatie, dialog și viziune putem transforma reforma statului dintr-un exercițiu de cifre într-un proiect național de modernizare și apropiere reală de oameni”, a concluzionat deputatul PSD de Cluj.

