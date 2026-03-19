Bugetul României pentru 2026 a fost aprobat în comisii

Proiectul Legii bugetului de stat pe 2026 a fost aprobat joi în comisiile reunite de buget - finanțe din Parlament, cu 38 de voturi „pentru” și 13 „împotrivă”.

Membrii comisiilor au aprobat joi, 19 martie 2026, cu unanimitate de voturi un amendament depus de PSD, care prevede finanțarea unor proiecte de autostrăzi și variante ocolitoare din fonduri nerambursabile.

„Este vorba de un articol care permite ca în cadrul finanțărilor multiple de care beneficiază România din surse externe, respectiv din programele operaționale sau din SAFE sau din PNRR, dacă există spațiu fiscal creat nou, să se introducă cu prioritate proiectele cu privire la Autostrada Timișoara - Moravița, Autostrada Craiova - Filiași, Drumul Expres Filiași - Târgu Jiu, Autostrada Pașcani - Suceava, Drum Expres Suceava - Siret, VO Municipiul Târgu Mureș, tronsoanele 1-7, VO Municipiul Odorheiu Secuiesc și Drumul Expres Baia Mare - Satu Mare. Este vorba de prioritizarea, evident doar dacă există spațiu fiscal din surse externe, deci din fonduri nerambursabile. Nu discutăm despre bugetul de stat, nu are impact bugetar acest amendament”, a afirmat deputatul PSD Adrian Câciu, vicepreședinte al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților.

Parlamentarii din Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, respectiv cei din Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat au dezbătut și votat amendamentele depuse și proiectul pe capitole și anexe.

Votul pe textul de lege a însumat 38 de voturi pentru și 13 împotrivă, la fel și pe proiectul de Lege a bugetului de stat pe 2026.

„Proiectul de buget de stat se actualizează în vederea adoptării. Modificările de sume pe partea de venituri, precum și modificările de credite bugetare și de credite de angajament pe partea de cheltuieli, după caz, aprobate prin amendamente la anexe se reflectă în mod corespunzător în textul Legii bugetului de stat pe anul 2026, precum și în anexele de sinteză numărul 1 și 2 și Anexa 7. Modificările de credite bugetare și de credite de angajament aprobate prin amendamentele admise la bugetele ordonatorilor principali de credite din Anexa 3 se reflectă în mod corespunzător și în bugetele acestora. La toate amendamentele admise care vizează modificări de sume în bugetele ordonatorilor principali de credite în Anexa 3 modificările sunt admise atât în ce privește creditele bugetare, cât și în ce privește creditele de angajament”, a afirmat președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, Bogdan-Iulian Huțucă.

Guvernul a adoptat joia trecută proiectul de buget pe anul 2026, construit pe o creștere economică de 1%, un deficit bugetar estimat la 135,684 miliarde lei și o inflație prognozată la o rată medie anuală de 6,5%. Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de aproape 391,729 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 714,329 miliarde lei credite de angajament și în sumă de 527,413 miliarde lei credite bugetare.

