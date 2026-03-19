Ramona Ioana Bruynseels (AUR Cluj): „Indexarea pensiilor nu este un favor, este o obligație legală și morală”

Deputatul AUR și președinta Organizației de Femei AUR, Ramona Ioana Bruynseels, a susținut în cadrul ședinței Comisiei de Buget-Finanțe amendamentul prin care Alianța pentru Unirea Românilor solicită indexarea pensiilor tuturor pensionarilor din România, în conformitate cu prevederile legale suspendate de actualul guvern.

Ramona Ioana Bruynseels, deputat AUR de Cluj | Foto: Ramona Ioana Bruynseels

„Nu este un favor. Este o obligație. Este respectarea unei legi pe care actualul guvern a pus-o pe pauză într-un mod abuziv”, a declarat Ramona Ioana Bruynseels.

AUR a depus un amendament la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, care prevede majorarea pensiilor în raport cu inflația, în vederea corectării unei decizii care afectează milioane de pensionari.

Deputatul AUR a subliniat că această măsură nu este una opțională, ci reprezintă un minim act de justiție socială pentru o categorie vulnerabilă:

„Vorbim despre oameni care au muncit o viață întreagă și care astăzi sunt lăsați în urmă. Pentru un pensionar, câțiva lei în plus nu sunt o abstracțiune bugetară, ci înseamnă medicamente, hrană, căldură și puțină liniște.”

În acest context, Ramona Ioana Bruynseels a lansat un apel direct către parlamentari:

„Fac un apel către colegii parlamentari să aibă curaj și să voteze acest amendament. Astăzi, fiecare poate decide: face un minim de dreptate sau întoarce spatele pensionarilor.”

AUR a transmis că nu va susține bugetul de stat în lipsa acestei corecții:

„Am transmis clar că, fără indexarea pensiilor tuturor pensionarilor din România, nu vom vota un buget care calcă în picioare românii.”

În încheiere, deputatul AUR a subliniat dimensiunea morală a votului din Parlament:

„Nu discutăm despre un favor, ci despre o reparație minimă și legitimă. Votul nu va fi judecat după procedură, ci după omenia și responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Uneori, un Parlament își dovedește valoarea nu prin discursuri mari, ci prin faptul că știe să fie drept la timp.”

CITEȘTE ȘI: