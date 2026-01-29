Noi rute spre capitalele europene de pe Aeroportul Internațional Cluj, subvenționate de Consiliul Județean. Tișe: „La zborurile noi, legislația ne permite să acordăm subvenții”.

Aeroportul Internațional Cluj își poate extinde rețeaua de rute aeriene în urma unei strategii pregătite de Consiliul Județean de subvenționare a noilor zboruri. „Nu avem o conexiune cu unele capitale europene, iar în baza legii putem acorda subvenții pentru noi zboruri”, spune Alin Tișe.

Consiliul Județean Cluj continua investițiile pentru dezvoltarea Aeroportului Internațional „Avram Iancu”.

Alin Tișe a anunțat că ia în calcul subvenționarea de noi zboruri pentru asigurarea unei conexiuni mai bune cu capitalele europene, în beneficiul clujenilor.

Consiliul Județean ar putea subvenționa noi rute de pe Aeroportul Internațional Cluj.

„Trebuie să continuăm dezvoltarea Aeroportului Internațional Cluj. De altfel, faptul că numărul pasagerilor a crescut constant este o dovadă că direcția de dezvoltare este una bună”, a anunțat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în ședința de joi.

Legal, administrația județeană, ar putea subvenționa extinderea rețelei de rute prin noi zboruri.

„Avem și o strategie, pe care o vom înainta la un moment dat. Astfel, pentru anumite rute noi vom acorda subvenții, pentru a putea avea zboruri pe care acum nu le avem, iar companiile nu zboară din diferite motive.

Legislația ne permite, la zborurile noi, să acordăm subvenții. Noi nu avem nici acum cursă Cluj-Budapesta, nu avem cursă Cluj-Viena directe sau avem foarte puține. Nu avem o conexiune cu unele capitale europene.

Și aici, noi, pe lege, putem să acordăm subvenții pentru aceste zboruri, dacă sunt zboruri noi. Să decidem împreună care pot fi rutele pe care le putem subvenționa, în măsura în care legea ne permite. Și putem interveni, pentru că zborurile sunt pentru oameni, ajutăm clujenii”, a anunțat Alin Tișe.

Investiții masive în infrastructura aeroportuară

De altfel, după cum arată Tișe, investițiile în Aeroportul din Cluj reprezintă o prioritate:

„Conform strategiei de dezvoltare adoptate de Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, extinderile de terminale sunt prioritare, la fel și finalizarea lucrărilor la pistă, respectiv devierea Someșului este o prioritate.

Direcția este una sigură: investim în infrastructura aeroportuară, atât noi, cât și Aeroportul.

Și pe mai departe, instituțional, vom susține proiectele Aeroportului, pentru că de fapt susținem interesul Clujului. Știm ce avem de făcut: terminalul cargo, terminalul nou de pasageri și să încercăm pe toate liniile de finanțare să obținem bani, iar Aeroportul să depună proiecte”, a adăugat președintele Consiliului Județean Cluj.

Extinderea pistei de la Aeroport, devierea Someșului și construirea terminalului Cargo sunt doar câteva dintre proiectele propuse de Consiliul Județean Cluj și Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, obiective ce totalizează o investiție de peste 333 de milioane de euro.

