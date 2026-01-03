Schimbări de lot la CFR Cluj: Kurt Zouma se desparte de echipa din Gruia

O nouă plecare de la CFR Cluj. Echipa din Gruia și fundaşul Kurt Zouma s-ar fi despărţit pe cale amiabilă.

O nouă plecare de la CFR Cluj| Foto: CFR 1907 Cluj - Facebook

Ultima oară, fundașul Kurt Zouma (31 de ani) a evoluat la finalul lui octombrie 2025, în partida disputată de CFR Cluj cu Dinamo.

Între timp, Kurt Zouma și-ar fi reziliat contractul cu CFR Cluj în urma unei înțelegeri amiabile, notează PrimaSport.

Schimbare de lot la CFR Cluj: Kurt Zouma se desparte de echipa din Gruia

Ajuns în Gruia în toamna anului trecut, Zouma nu s-a impus la CFR Cluj ca titular. Fundașul a bifat doar 4 apariţii în tricoul ardelenilor, ca urmare a problemelor medicale pe care le avea la genunchi, potrivit sursei citate.

În acest context, şefii clubului din Gruia au început să ia în considerare o despărţire de fostul căpitan al celor de la West Ham.

Între timp, „feroviarii” au realizat deja o serie de schimbări de lot în efortul de a obține bani.

Echipa din Gruia trebuie să plătească mai multe datorii cu termen limită pe 15 ianuarie, pentru a obţine licenţa UEFA și a putea juca în cupele europene în sezonul viitor.

Louis Munteanu și Emerllahu au fost cedați în această iarnă, iar în continuare CFR Cluj urmează să se despartă și de Meriton Korenica.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: