Kurt Zouma, de două ori campion în Premier League cu Chelsea, e aproape de CFR Cluj!

Numirea lui Mikael Silvestre (48 de ani) la CFR ca manager sportiv poate atrage după ea și alte nume importante din fotbalul mondial.

Potrivit celor de la ProSport, se poartă negocieri avansate cu fundașul central Kurt Zouma (30 de ani), fost jucător la West Ham și Chelsea, cu ultima câștigând Liga Campionilor în urmă cu patru ani.

Zouma este liber de contract după despărțirea de Al Orubah, grupare care a retrogradat în a doua ligă din Arabia Saudită în sezonul trecut.

Acum, potrivit sursei citate, CFR Cluj, prin intermediul lui Mikael Silvestre, fost jucător la Manchester United și Arsenal, încearcă să-l convingă pe stoperul francez să vină în România.

Conform sursei, singurele discuții care s-ar mai purta ar fi asupra salariului pe care jucătorul ar urma să-l primească în Gruia.

„Fac curățenie. O să-i dau afară pe cei care nu merită să reprezinte brandul CFR. O să-i dau afară și o să vină alții. Curățenie pe toate palierele”, a declarat Neluțu Varga, patronul CFR-ului, pentru ProSport.

Astfel, ce s-au purtat discuții cu alți jucători importanți, precum Simy Nwankwo (33 de ani, atacant), Pape Abou Cisse (29 de ani, fundaș central) și Marcus Coco (29 de ani, fundaș dreapta), conducerea CFR-ului speră să dea o adevărată lovitură de imagine prin aducerea lui Zouma.

Fost căpitan la West Ham, el a triumfat în Conference League alături de englezi, în 2023. Mai mult, are și două ori titlul de campion în Premier League cu Chelsea, în 2015 și 2017.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Zouma în acest moment, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt

