Sezon dificil pentru CFR Cluj.

Situație dificilă la CFR Cluj: Clubul riscă să nu ia licența

Echipa din Gruia trebuie să plătească mai multe datorii cu termen limită pe 15 ianuarie, pentru a obţine licenţa UEFA și a putea juca în cupele europene în sezonul viitor, notează PrimaSport.

„Feroviarii” au realizat deja o serie de transferuri în efortul de a obține bani.

Louis Munteanu și Emerllahu au fost cedați deja în această iarnă, iar în continuare CFR Cluj urmează să se despartă și de Meriton Korenica.

Totuși, conform lui Iuliu Mureșan, situația va fi adusă pe linia de plutire.

„Există restanţe la salarii. Cu banii care vor intra în ianuarie, o să închidem multe capitole, dar nu toate. E eşalonată plata pentru Louis. Dar sunt posibilităţi să luăm banii înainte de limită, trebuie însă să cedăm un procent de 5%.

Putem activa această opţiune. Dacă nu vom face anumite plăţi până pe 15 ianuarie, riscăm nu luăm licenţa UEFA, pentru că suntem monitorizaţi”, a explicat președintele clubului, Iuliu Mureșan, care a dat asigurări că situația este sub control, menționează sursa citată.

Astfel, dacă echipa din Gruia va reuși să efectueze plățile necesare până la jumătatea lunii ianuarie, atunci poate lua și licența UEFA.

În continuare, CFR Cluj face eforturi pentru a atrage bani astfel încât să obțină licența și să poată evolua în cupele europene din sezonul viitor.

După ce i-au vândut pe Lindon Emerllahu și Louis Munteanu la Polissya Zhytomyr, respectiv DC United, ardelenii se pregătesc să se despartă și de Meriton Korenica.

