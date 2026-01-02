Louis Munteanu pleacă de la CFR în această iarnă! Cu cine a ajuns la un acord + detaliile transferului

Telenovela transferului lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj este pe cale de a se încheia.

Louis Munteanu a fost golgheterul Superligii în sezonul trecut // Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Jucătorul a fost la un pas să plece de la echipă la finalul sezonului trecut. După ce a ieşit golgheterul Superligii, cu 23 de goluri marcate, pe numele său au sosit primele oferte, refuzate, însă, de patronul echipei.

Neluţu Varga spera să obţină în jurul său aproape 18 milioane de euro, astfel că Munteanu a rămas la Cluj.

Jumătatea de an din acest sezon nu a fost de bun augur pentru jucător: în campionat a marcat de numai două ori şi a fost în centrul mai multor momente tensionate, precum atunci când a fugit de la echipă, când şi-a criticat colegii în spaţiul public sau când, la un meci de mini-fotbal, a purtat tricoul celor de la FCSB.

Ce salariu va avea Louis Munteanu la noua echipă

Se pare, însă, că jucătorul nu va mai rămâne sub comanda lui Daniel Pancu şi după această perioadă de mercato. Acesta a ajuns la o înţelegere cu DC United, grupare care evoluează în MLS, prima ligă din Statele Unite ale Americii.

Potrivit celor de la GSP, Munteanu va încasa o sumă exorbitantă la noua sa echipă: nu mai puţin de 1,2 milioane de euro pe sezon, adică aproximativ 100.000 de euro lunar.

Mai mult, sursa citată anunţă că transferul său se va ridica către 11 milioane de euro, astfel că va ajunge cel mai scump jucător care a plecat vreodată din Superligă.

În plus, CFR va păstra şi 35% dintr-un transfer ulterior al atacantului.

