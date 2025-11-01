CFR Cluj, a treia înfrângere la rând în campionat. Ardelenii au fost întorși pe final cu Dinamo.

CFR Cluj a suferit a treia înfrângere consecutivă în Superliga României, scor 2-1 în deplasarea cu Dinamo. Formația din Gruia a condus până în minutul 90, însă „Câinii roșii” au întors spectaculos meciul.

CFR Cluj a pierdut dramatic în deplasarea cu Dinamo, scor de 2-1 (0-0), vineri seara, pe Arena Națională, în primul meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal.

CFR nu se regăsește nici după ce a schimbat antrenorul

CFR, la ultimul meci înaintea instalării antrenorului Daniel Pancu, a deschis scorul prin kosovarul Lindon Emerllahu (69), care s-a împiedicat în mingea centrată de Louis Munteanu.

Dinamo a revenit pe final, prin golurile înscrise de două rezerve, francezul Mamoudou Karamoko (90), din pasa croatului Stipe Perica, și spaniolul Alberto Soro (90+2), la capătul unei acțiuni personale. Ibericul a marcat primul său gol în tricoul lui Dinamo.

„Câinii roșii” au avut prima ocazie a meciului, dar portarul Octavian Vâlceanu a respins mingea trimisă cu capul de Nikita Stoinov (13).

Ardelenii au avut ocazii mari prin Meriton Korenica (24), Viktor Kun (32), dar șuturile lor au fost respinse de portarul Alexandru Roșca, în timp ce Emerllahu (36) a ratat incredibil de la 11 metri.

Dinamo a reușit să înscrie după pauză, prin Alexandru Musi (52), însă golul a fost anulat de VAR pentru offside. Păun a fost aproape de desprindere pe tabelă (72), dar a trimis un lob peste poarta părăsită de Roșca, după o greșeală a portarului dinamovist.

CFR a ajuns la a treia înfrângere consecutivă în campionat. Palmaresul cu Dinamo gazdă este de 31 de jocuri, 14 succese Dinamo, 6 remize și 11 victorii CFR Cluj. Dinamo avea o singură victorie în precedentele cinci etape (trei egaluri, un eșec).

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria victimelor tragediei de la Colectiv, de la care s-au împlinit zece ani.

