CFR, la un pas să-l piardă și pe Korenica! Ardelenii au primit o ofertă de nerefuzat

CFR Cluj este aproape să se despartă de Meriton Korenica (29 de ani).

După ce i-au vândut pe Lindon Emerllahu și Louis Munteanu la Polissya Zhytomyr, respectiv DC United, ardelenii se pregătesc să se mai despartă de un jucător.

Formația americană care s-a înțeles pentru transferul lui Louis Munteanu vrea să-l transfere în MLS și pe Meriton Korenica, anunță Fanatik.

În schimbul său, americanii au făcut o ofertă consistentă, 4 milioane de euro, pe care patronul Neluțu Varga este tentat să o accepte.

Kosovarul a fost unul dintre jucătorii indispensabili atât în mandatele lui Dan Petrescu și Andrea Mandorlini, cât și de când Daniel Pancu a preluat banca tehnică.

Fotbalist ajuns și în angrenajul echipei naționale, Korenica a ajuns la CFR în vara anului 2024, atunci când a fost transferat de la Manisa.De-a lungul carierei a mai jucat la Rahoveci, Shkendija, Metalurg Skopje, Liria, Prishtina, Ballkani.

79 de meciuri a bifat Korenica la CFR, a reușit 18 goluri și 14 pase decisive

