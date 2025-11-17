Zouma a vorbit despre perioada petrecută la CFR: „Clujul e mai liniștit decât Londra, viața e bună”

Transferat în această vară la CFR Cluj, fundașul Kurt Zouma (30 de ani) este cel mai titrat nume care a jucat în Superligă.

Zouma a câștigat Liga Campionilor cu Chelsea | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fost câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea în 2021, Zouma a venit liber de contract în România, însă nu s-a impus, pentru moment, în echipa de start a CFR-ului.

Francezul nu a fost pregătit fizic când a fost transferat, însă e gata să lupte sub comanda lui Daniel Pancu și să pună umărul la obiectivele clubului.

Într-un interviu acordat celor de la Digi Sport, Zouma a vorbit despre scurta perioadă petrecută la Cluj, motivele pentru care a luat această decizie, dar și cine l-a convins să joace în Superligă.

„Este bine faptul că nu avem meciuri în perioada asta, pot să mă recuperez din accidentare și sper să fiu gata de următorul meci. Viața în Cluj e bună. Am fost surprins, pentru că nu auzisem de România înainte, așa că descopăr o nouă cultură aici pentru familia mea. Mă bucur să fiu aici. Da, descopăr lucruri noi aici, mai ales că sosesc din Arabia Saudită.

A fost cea mai bună opțiune pentru mine. Există o parte din mine care spune 'hai să descoperim lucruri noi'. Sunt fericit să fac parte din această echipă. Obiectivul meu este să ajut echipa să aibă succes.

Mă bucur să văd fanii alături de noi, am fost primit în cel mai bun mod posibil. Știu că trebuie să le dăm și noi motive de bucurie fanilor.

Am vorbit cu el (n.r.Karlo Muhar) de vreo 4-5 ori și mă tot întreba 'hai, când veniți?'. 'Venim, frate, gata'. L-am întrebat cum e viața aici, cum sunt oamenii, cum e orașul. Mi-a spus că viața o să fie bună, că familia o să fericită și nu m-a mințit. Îmi place aici pentru că este mai liniștit decât în Londra, traficul este OK”, a declarat Zouma pentru sursa citată.

