Clujeanul Marius Balo cere statului român să se implice în cazul Alinei Apostol. Românca, întemnițată pe nedrept în China, pentru 13 ANI! „Nu va supraviețui”

„ADUCEȚI-O PE ALINA APOSTOL ACASĂ!” este mesajul pe care clujeanul Marius Balo vrea să-l facă auzit în toată țara, până la Ministerul Justiției. Alina este o tânără care a ajuns într-o situație similară cu cea a lui Balo, fiind întemnițată pentru 13 ani într-o închisoare din China, pe nedrept, și supusă unei torturi psihice.

Clujeanul Marius Balo, presiuni asupra statului român ca să se implice în cazul unei tinere întemnițate în China / Foto 1: Alina Apostol, Foto 2: temniță comunistă din China, sursă: Marius Balo

„Numele meu este Marius Balo, sunt teologul clujean care a fost închis timp de 8 ani de zile în China comunistă. M-am întors acasă în urmă cu un an și jumătate și astăzi doresc să vă vorbesc despre un alt cetățean român, o tânără din București care suferă în continuare, întemnițată acolo fără ca statul român să facă ceva pentru ea”, așa a început mesajul pe care l-am primit de la clujeanul Marius Balo.

Alina Irina Apostol avea 28 de ani când a fost arestată în provincia Fujian din estul Chinei, în data de 21 decembrie 2017, și este acuzată de fraudă cu cardul de credit, conform spuselor lui Balo. Alina este Absolventă a Facultății de Litere, iar în China a fost traducătoare într-o firmă condusă de trei persoane: un cetățean chinez, un român și un turc.

„După un an și jumătate de arest preventiv, timp în care a fost torturată psihic în fiecare zi și forțată să trăiască în condiții pe care noi, oamenii de rând ai unei țări civilizate, nu ni le putem imagina, este condamnată pe nedrept, în data de 15 iulie 2019, la 13 ani și jumătate de închisoare și înregimentată în sistemul odios de muncă forțată al închisorilor chinezești. Mai are de executat aproape 8 ani de zile, atât cât am pătimit eu în închisorile chinezești. Sunt convins că nu va supraviețui”, a adăugat Marius Balo.

Marius Balo: „Îi simțeam suferința în glas”

Marius Balo ne-a mărturisit că, în aprilie 2022, când el s-a întors din infernul chinez în care a fost blocat timp de opt ani, a primit un apel de la tatăl Alinei. El a fost cuprins de emoții atunci când a aflat de cazul acestei românce, care este foarte similar cu al său:

Marius Balo, momentul când a aterizat pe Aeroportul Cluj, după 8 ani petrecuți în închisoarea din China / Foto: PressHub - Arhiva personală Marius Balo

„Chiar a doua zi după ce m-am întors în țară. Îi simțeam suferința în glas. Singurul copil! Mi-a spus povestea întregului necaz, mi-a trimis fotografii, acte și sentința de condamnare. Am înlemnit citind fraze aproape identice cu cele din propria mea sentință. O farsă de proces și o sentință monstruoasă, echivalentă în România cu o condamnare pe viață. Pentru nimic. I-am spus că singura șansă a Alinei de a supraviețui este ca toate aceste informații să fie făcute publice, iar presa și societatea să pună presiune pe Ministerul Justiției pentru a o transfera acasă. Exact așa s-a procedat în cazul meu și în doar trei luni de zile transferul meu în țară a fost aprobat de autoritățile chineze. Totul s-a rezolvat în doar trei luni. Alina suferă acolo mai bine de cinci ani fără să o ajute nimeni”, a explicat Marius Balo.

Un apel pe lună

Pe Laurențiu Apostol, tatăl Alinei, Marius l-a cunoscut anul trecut, în august, în timpul pelerinajului său de 2922 de km parcurși pe jos prin țară, un km pentru fiecare zi pe care a petrecut-o întemnițat în China comunistă.

„M-a sunat cu marea rugăminte să vin să stau o noapte și la el. Casa părintească, casa bunicilor Alinei, se află într-un sat liniștit la 30 de km de București. Aici a copilărit Alina, printre curci și curcani, printre smochine și viță de vie, un tărâm de basm, tărâmul magic în care se naște veșnicia. Acum, aceste amintiri frumoase sunt cel mai probabil singurul lucru care o ajută să înfrunte o nouă zi de chin în temniță (…) Am adormit cu gândul la ea și la locul în care pătimește. Oricât aș vrea nu mi-l pot imagina. Îi este mult mai rău și mai greu ei acolo decât mi-a fost mie. Ce aud de la tatăl ei mă înfioară”, a relatat teologul.

Alina îl sună cu mare greutate pe tatăl său o singură dată pe lună, preț de câteva minute, atât cât îi este permis: „Forțată să vorbească în engleză, mai scapă pe ici pe colo câteva cuvinte în română. Astea sunt cuvintele pe care el le înțelege și mi le spune. Sunt cuvinte mai grele decât cancerul”, a spus Balo.

O „nefericită conexiune”

Clujeanul a explicat că simte o „nefericită conexiune” cu această tânără, care are de luptat cu o soartă similară cu cea pe care a avut-o el, poate chiar mai grea. Din păcate, însă, statul român nu a făcut nimic nici pentru această româncă:

„Mi-am dat seama că această nefericită conexiune a noastră merge mult mai departe. Eram singurul om din întreaga țară care îi simțea, măcar în parte, durerea imensă pe care ea o trăiește zi după zi în întunecimea iadului comunist din China. De atunci a trecut mai bine de un an de zile. Fata este tot acolo, în iadul comunist, mult mai slăbită și mai deznădăjduită decât în urmă cu un an. Ministerul Justiției continuă să nu facă nimic pentru ea, căutând scuze și pretexte. Ministrul Cătălin Predoiu nu făcuse nimic nici pentru mine cu toate că transferul meu fusese aprobat și trebuia doar să fiu adus acasă. Nu a făcut nimic nici pentru ea, cu toate că - pentru a o aduce acasă - ar fi trebuit doar să urmeze pașii pe care i-a făcut în cazul meu deținătoarea portofoliului Ministerului Justiției din 2019, Dna. Ana Birchall”, a spus Marius Balo.

Cazul Alinei a fost făcut public de către Marius Balo, pe 26 august. „A doua zi Ministrul Justiției, Dl Cătălin Predoiu, a remis un comunicat de presă în care invoca drept motiv în calea transferului o amendă în cuantum de 400,000 yuani chinezești (aprox. 50,000 de euro) pe care Alina ar trebui să o achite pentru a fi eligibilă pentru transfer. A invocat această situație cu o asemenea gravitate de parcă statul român stă în 50,000 de euro. Această sumă se poate achita de stat și apoi Alinei, după ce se va întoarce acasă, i se va pune poprire pe conturi până va plăti înapoi statului suma datorată. Oricum, tatăl Alinei a vândut apartamentul fetei din București și este pregătit să plătească amenda”, a explicat Marius Balo.

„Autoritățile trebuie să intervină ca în cazul meu. Nu trebuie reinventată roata”

Marius Balo au explicat și ce demersuri au făcut autoritățile române în cazul Alinei:

„La data de 08.03.2023 prin sentința penală nr. 45/F, Curtea de Apel București admite sesizarea formulată de Parchet și dispune transferarea Alinei într-un penitenciar din România pentru executarea pedepsei însă adaptează pedeapsa aplicată de autoritățile chineze, de la 13 ani și jumătate la 9 ani și patru luni (…) Sentința ei inițială a fost însă redusă de Curtea de Apel București cu 4 ani și două luni. Cum s-au gândit acești oameni că autoritățile chineze își vor da acordul pentru transfer când pedeapsa ei a fost redusă în România cu o treime? Acest gest arată cu degetul înspre competența tribunalului care a condamnat-o și implicit înspre sistemul de justiție chinez.

Un nou pas înspre absurd al Ministerului Justiției a fost făcut în data de 12 octombrie a.c. În urmă cu doar două săptămâni, tatăl Alinei a primit un răspuns de la Direcţia Drept Internaţional și Cooperare Judiciară din cadrul Ministerului Justiției în care i se spune, cu o naturalețe absolut năucitoare, că autoritățile chineze nu le-au răspuns la email și că dânșii nu mai au ce face. Îl trimit în schimb pe bietul om la Interpol România (Centrul de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul IGPR). Cum să îl trimiți pe acest om la Interpol în acest stadiu al transferului, când ei nu i-a fost aprobat încă transferul înspre România de către Ministerul Justiției de la Beijing? Ce să facă cei de la Interpol? Să organizeze un comando și să o răpească din închisoarea chineză? Ei au atribuții doar în momentul în care transferul este aprobat de toată lumea și merg să o preia și să o aducă în țară.

Autoritățile chineze nu le-au răspuns la un email și gata, au renunțat! În cazul meu, dna Ministru Ana Birchall, în 2019, a invitat-o la Minister pe Excelența Sa, Ambasadoarea Chinei în România și împreună cu ea o delegație chineză prezentă pentru consultări consulare la MAE. Împreună au hotărât pașii care trebuie urmați pentru a realiza acest transfer și în trei luni totul s-a rezolvat. Așa trebuie procedat dacă există voință! La Ministerul Justiției se află dosarul meu de transfer în care sunt înregistrați toți pașii pe care i-a făcut Dna Ministru Ana Birchall în cazul meu. Nu trebuie reinventată roata. Trebuie doar urmați acești pași. Nouă însă ni se spune că nu au răspuns chinezii la email”, a explicat Marius Balo.

Marius Balo, în greva foamei

Clujeanul care a fost întemnițat în China timp de 8 ani a decis să intre în greva foamei și să facă presiune pe autoritățile statului român, ca să înceapă demersuri serioase în cazul Alinei Apostol.

„După o îndelungă chibzuială și multe frământări sufletești m-am hotărât ca din 1 noiembrie 2023 să încep un post negru (greva foamei), timp în care voi bea doar apă. Tocmai mi-am făcut analizele de sânge și voi continua să le repet o dată pe săptămână, atât timp cât va fi necesar. Sunt hotărât să continui acest demers extrem până în momentul în care Dna Ministru Alina Gorghiu va "lua act de situația Alinei Apostol, cetățeanul român care ispășește o pedeapsă cu închisoare în Republica Populară Chineză", la fel cum a luat act Dna Ministru Ana Birchall de situația mea în 11 iulie 2019 și apoi, în doar câteva luni de zile, a finalizat procedura de transfer.

Doresc să fiu foarte bine înțeles. Nu reprezent în acest demers al meu niciun interes al nimănui, în afară de interesul Alinei Apostol. Alina i-a declarat tatălui ei încă de anul trecut că dorește să fie făcută publică povestea ei și asta doresc să realizez eu cu demersul meu. Nu am în spate nicio organizație. Nu am în spate nicio asociație. Nu am în spate vreun partid sau grup de interese. Sunt doar un om. Mă numesc Marius Balo. Sunt singurul om din această țară care poate simți o parte din suferința Alinei. Am fost ajutat și eu în suferința mea. Vreau să ajut și eu la rândul meu.

Vă rog din suflet, în numele Alinei, iubite surori și frați români, din țară și de pretutindeni să mă susțineți în acest demers, în acest protest care denunță nepăsarea celor pe care noi toți îi plătim pentru ca să ne apere interesele. În urmă cu doar câțiva ani am fost eu în locul ei și am plâns cu lacrimi de bucurie săptămâni și luni de zile atunci când am aflat că acasă se face ceva pentru mine. Nu știm niciodată unde ne poartă valurile vieții și când vom ajunge neputincioși la mila semenilor noștri”, a transmis Marius Balo.

Clujeanul Marius Balo le mai transmite românilor să o ajute pe Aline prin următoarele moduri:

1. Rugăciunea

2. Distribuiți aceste informații în mediul online și offline, la cât mai multă lume: „Dacă aveți conturi pe rețelele de socializare vă rog să distribuiți acest mesaj acolo. Dacă aveți cunoscuți sau prieteni jurnaliști vă rog să le transmiteți această informație. Dacă aveți cunoscuți în Ministerul Justiției vă rog să îi întrebați de Alina. Presiunea trebuie să fie pe Ministrul Justiției, Dna Alina Gorghiu. Doar dânsa poate rezolva acest caz și sunt convins că o va face.”

3. Trimiteți un email pe adresa ministrului justiției, cabinet.ministru@just.ro în care să întrebați de situația Alinei. „Mesajul emailului trebuie să fie clar: „ADUCEȚI-O PE ALINA APOSTOL ACASĂ!” Vă spun din proprie experiență că această adresă de email este verificată tot timpul. Anul trecut i-am trimis Ministrului Cătălin Predoiu un mesaj după ce am ieșit din temniță. În doar 30 de minute mesajul meu a ajuns la toate televiziunile. Cred că un mail trimis aici este mult mai important decât semnarea unei petiții online, care va fi sau nu citită. Emailul Dvs pe adresa cabinet.ministru@just.ro va fi citit cu siguranță!”

Sursă foto: Marius Balo

