A fost relansat programul Rabla 2025: ecotichetul pentru mașini electrice, redus la jumătate

Ministerul Mediului a publicat ghidul de finanțare pentru programul Rabla 2025. Noile propuneri lovesc direct în achizițiile de mașini electrice în condițiile în care valoarea voucherelor a fost redusă la jumătate.

Ministerul Mediului a publicat spre consultare Ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025. Documentul conține modificările introduse prin ordonanța de urgență privind măsurile din domeniul gestionării investițiilor finanțate prin PNRR (OUG nr. 41/2025) și vine cu un buget redus semnificativ.

Bugetul pentru programul Rabla 2025 dedicat persoanelor fizice a scăzut dramatic la 200 de milioane de lei. Bugetul inițial anunțat de minister era de peste 600 de milioane de lei.

„Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de sprijin”, a transmis ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Noutatea principală: valoarea ecotichetului pentru autovehiculele 100% electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen este de doar 18.500 lei.

În mai 2025, fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, anunța că pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen valoarea echotichetului va fi de 37.000 de lei/circa 7.500 de euro.

Practic, valoarea voucherului pentru mașinile full electrice a fost redusă la jumătate: noua propunere publicată de minister – 18.500 lei/circa 3.500 euro.

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate, conform proiectului publicat de Ministerul Mediului.

*15.000 lei – plug-in hybrid sau motocicletă electrică

*12.000 lei – hibrid

*10.000 lei – motor termic nou (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă

Programul Rabla 2025 a fost suspendat în 18 iunie 2025, cu o zi înainte de deschiderea sesiunii din acest an.

Scădere de 17,8% a înmatriculărilor de autoturisme pur electrice, în iulie

Înmatriculările de autoturisme pur electrice au înregistrat o scădere de 17,8%, în iulie 2025, față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Trendul descendent în ceea ce privește interesul românilor pentru mașinile electrice se accentuează amețitor. Atât în primul trimestru (ianuarie – martie) - autoturismele electrice 100% au raportat o scădere de 34,8%, în februarie, cât și în trimestrul doi (perioada aprilie – iunie) - autoturismele full electrice au raportat o diminuare de 70% și o cotă de piață de 2,2%, în aprilie.

„Această tendință negativă ar trebui să fie un semnal de alarmă, mai ales în contextul în care România se află deja în zona de coadă a clasamentelor europene la electromobilitate”, declara recent președintele APIA, Dan Vardie, potrivit Agerpres.ro

Înmatriculările de autoturisme 100% electrice sunt în scădere cu -41,3% în primele șapte luni ale anului față de aceeași perioadă a anului trecut.

Situația este explicată prin suspendarea și întârzierea „fără precedent” a Programului Rabla 2025.

