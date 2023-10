Clujeanul Marius Balo a scris o carte despre anii petrecuți în închisoarea chineză: „Opt ani în care lacrimile mi-au fost cel mai mare ajutor”

Marius Balo, clujeanul care a petrecut 8 ani pe nedrept într-o închisoare din China, a scris o carte despre experiența sa și tortura la care erau supuși prizonierii.

Clujeanul Marius Balo a scris o carte despre timpul petrecut în închisoarea din China / Foto: Marius Balo

Clujeanul Marius Balo, o victimă a sistemului din China, a fost întemnițat pe nedrept timp de 8 ani în închisoarea din Shanghai. El a fost eliberat abia în 2022 și s-a întors în România. După ce s-a întors acasă, în urmă cu un an și jumătate, Marius a plecat într-un pelerinaj de 2922 km, un kilometru pentru fiecare zi petrecută în închisoarea din Shanghai, iar apoi s-a apucat de scris o carte despre toate ororile pe care le-a văzut în închisoarea chineză.

Cartea scrisă de Marius Balo / Foto: Facebook - Marius Balo

El își amintește acum cât de mult aștepta momentul în care o să fie eliberat și o să ajungă înapoi acasă, în România, la Cluj:

„Iubiți prieteni, timp de opt ani de zile am așteptat să ajung din nou acasă. Mă gândeam toată ziulica la acest lucru iar atunci când dormeam visam despre asta. Entuziasmul încredințării că voi ajunge din nou să fiu liber mi-au dat energia de a trece peste 2922 de zile de temniță. Într-o bună zi momentul mult așteptat a sosit. Am fost înșfăcat de doi gardieni și trecut prin poarta imensă de fier, la care am visat să ajung de atâția ani. Clădirea în care eram ținuți era prima după poartă. O vedeam în fiecare zi, însă asemenea mirajului cu pământ uscat pe care îl are un naufragiat în larg, nu reușisem să ajung niciodată la ea. În momentul în care, flancat de cei doi gardieni, am început să merg înspre dânsa, tensiunea dinlăuntrul meu atinsese paroxismul. Abia puteam să respir. Adrenalina pusese stăpânire pe mine, asemenea unui demon care, neobișnuit cu oamenii, se dădea de ceasul morții să scape din acest corp străin.

Trepidația de nedescris a durat însă doar până am ieșit pe poartă. În acel moment m-am liniștit. Tornada care mă zgâlțâise timp de opt ani m-a lăsat de unde m-a luat și a plecat ca și cum nici n-ar fi fost. Eram atât de calm încât îmi puteam auzi bătăile inimii și cu o răbdare de care nu credeam că aș putea fi vreodată în stare, am început să mă bucur. De tot și de orice. De fiecare imagine, de fiecare sunet, de miresme demult uitate, de modul în care un cearceaf apretat se simte la atingere. De o felie de pâine, la care visasem timp de opt ani. Bucuria libertății se împlinea cu fiecare moment prezent pe care îl trăiam. Lăsam în urma mea opt ani în care am trăit viața în cel mai real mod cu putință. Opt ani în care lacrimile mi-au fost cel mai mare ajutor. În fiecare seară mă ajutau să îmi golesc sufletul. Nu le-aș fi schimbat pentru nimic în lume pentru că în acel loc toți banii și toate averile din univers nu înseamnă absolut nimic”, a relatat Marius Balo duminică, pe pagina de Facebook.

„Păturica Roz”

Acum, Marius Balo a terminat de scris cartea, iar aceasta poate să fie cumpărată în regim de precomandă de pe internet:

„Azi de dimineață am simțit din nou calmul acela perfect al primului moment de libertate, de parcă acum am ieșit din nou pe poartă. Astăzi, toate acele trăiri pe care le-am avut acolo timp de 8 ani de zile au ajuns să aibă propria lor poveste. După ce am ieșit, lacrimile nu le-am mai plâns, ci le-am pus într-o poveste. Povestea Păturicii Roz, romanul în care vă spun povestea vieții mele, de la intrarea în lume și până la ieșirea de pe poartă.

Vă invit să o citim împreună. Meritul este al lui Dumnezeu și al Dumneavoastră. Ea nu este cartea mea, este cartea Dumneavoastră. Grija, susținerea și afecțiunea pe care am primit-o din partea tuturor în tot acest an și jumătate de când m-am întors în țară sunt cele trei degete în care am ținut condeiul cu care am scris-o. Nu există cuvinte cu care aș putea vreodată să vă mulțumesc! Începând de astăzi ea este disponibilă pentru a fi achiziționată în regim de precomandă, cu autograf, de pe site-ul Editurii Litera, la un preț cu totul special. Pagina de precomandă poate fi accesată aici: https://www.litera.ro/paturica-roz-intemnitat-in-china... Nu doresc să vă spun foarte multe acum, pentru a păstra surpriza.

Doresc să știți doar atât: lacrimile plânse în cei opt ani au fost lacrimi de bucurie mai mult decât de orice altceva! Cum am putut să plâng lacrimi de bucurie într-un asemenea iad? Pentru că știam că iadul se va termina!”, a mai spus Marius Balo.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: