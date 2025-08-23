Prognoza meteo pentru Cluj-Napoca. Final de vară cu cer variabil și maxime de până la 22°C

Clujenii au parte astăzi, 23 august, de o vreme plăcută, cu temperaturi specifice finalului de vară.

Foto: Ana GREAVU- monitorulcj.ro

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, ziua începe cu temperaturi scăzute, 14°C la primele ore ale dimineții, dar soarele va ridica mercurul în termometre până la 22°C spre orele după-amiezii.

Cerul va fi predominant senin în prima parte a zilei, însă după prânz se va înnora treptat, fără a aduce precipitații. Este o vreme perfectă pentru plimbări și activități în aer liber, dar vă sfătuim să nu vă uitați gecile groase acasă pentru că la finalul zilei temperaturile vor coborî din nou spre 14–15°C. Indicele UV va atinge nivelul 6, ceea ce înseamnă că expunerea la radiații solare este ridicată.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu rafale de până la 11 km/h dinspre nord-vest, ceea ce va accentua senzația de răcoare în anumite momente ale zilei.

Ziua de sâmbătă aduce un amestec de soare, nori și brize ușoare, fără ploi, o vreme ideală pentru evenimentele din aer liber și activitățile de weekend.

