Emil Boc, avertisment pentru instituțiile publice care nu au arborate steaguri noi pe clădiri: „Respectarea drapelului nu este opțională”

Instituțiile publice din municipiul Cluj-Napoca care nu au arborate steaguri noi pe clădiri vor fi amendate. „Un drapel neîngrijit nu înseamnă doar neglijență administrativă, ci ofensă adusă identității noastre naționale”, spune primarul Emil Boc.

Emil Boc, avertisment pentru instituțiile publice care nu au arborate steaguri noi pe clădiri: „Respectarea drapelului nu este opțională”|Foto: Emil Boc - Facebook

Edilul Clujului, Emil Boc, a lansat un ultimatum pentru instituțiile publice din municipiu care afișează drapele deteriorate.

Astfel, instituțiile publice sunt obligate să aibă arborate steaguri noi pe clădiri, atât tricolorul României, cât și drapelul UE. În cazul în care nu se vor conforma, Boc anunță sancțiuni.

Boc, avertisment pentru instituțiile publice care nu au arborate steaguri noi pe clădiri: „Respectarea drapelului este o datorie legală și morală”

„Respectul pentru drapelul României este respectul pentru noi înșine.

Boc, avertisment pentru instituțiile publice care nu au arborate steaguri noi pe clădiri: „Respectarea drapelului este o datorie legală și morală”|Foto: Emil Boc - Facebook

Drapelul național nu este o simplă bucată de pânză, el poartă în culorile sale istoria noastră, sacrificiile înaintașilor noștri, libertatea câștigată cu greu și demnitatea fiecărui român”, spune primarul Emil Boc într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Clujul respectă tricolorul

„Fiecare instituție publică are obligația morală și deopotrivă legală de a arbora tricolorul în stare impecabilă, curat, întins, demn.

Un drapel neîngrijit nu înseamnă doar neglijență administrativă, ci ofensă adusă identității noastre naționale.

Respectarea drapelului nu este opțională, ci este o datorie legală și morală, în egală măsură.

Este un semn de recunoștință pentru trecut și un act de educație pentru generațiile viitoare”, a adăugat primarul Emil Boc în mesajul citat.

Edilul Clujului a solicitat public tuturor instituțiilor și autorităților publice din Cluj-Napoca să verifice starea drapelelor și în maximum 48 de ore să se asigure de menținerea în stare perfectă de curățenie a drapelurilor României și Uniunii Europene.

„După 48 de ore, vom aplica amenzi contravenționale cuprinse între 500 și 1.000 lei. Clujul respectă tricolorul”, a spus primarul Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: