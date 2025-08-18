UMF Cluj deschide o extensie în Italia! Rectorul Anca Buzoianu: „O oportunitate unică pentru prestigiul internațional al univesității”.

Pas major în procesul de internaționalizare al Universității de Medicină și Farmacie din Cluj: UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca deschide o extensie internațională în orașul Novara din Italia, unde va funcționa programul de studiu Medicină în limba engleză.

UMF Cluj deschide o extensie în Italia! Rectorul Anca Buzoianu: „O oportunitate unică prin care răspundem unei nevoi reale din sistemul de sănătate".

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca va deschide o extensie universitară la Novara, Italia, unde va funcționa programul de studiu Medicină în limba engleză.

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca se extinde internațional

Proiectul consolidează vizibilitatea și prestigiul universității pe plan internațional și răspunde provocărilor cu care se confruntă sistemele de sănătate din Europa, prin formarea unei noi generații de medici bine pregătiți.

„Extinderea activității noastre în Italia reprezintă o oportunitate unică de a consolida prestigiul UMF „Iuliu Hațieganu” pe plan internațional”, a transmis profesorul Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca.

„Acest program de studiu se adresează tuturor celor care își doresc să studieze medicina, indiferent de țara din care provin. Inițiativa noastră reflectă angajamentul nostru pentru performanță academică, cercetare de excelență și responsabilitate socială, dar și încrederea pe care o avem în calitatea programelor noastre educaționale”, a adăugat rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Pentru anul universitar 2025-2026, peste 3.000 de candidați internaționali din peste 80 de țări au concurat pentru cele 605 locuri disponibile la programele de licență cu predare în limbile franceză și engleză, în domeniile Medicină, Medicină dentară și Farmacie. Cei mai numeroși aplicanți provin din Franța, Germania, Italia, Elveția, Suedia, Belgia, Grecia, Israel, Maroc, Tunisia, India și Algeria.

Facultatea de Medicină din cadrul universității clujene oferă deja două programe de studiu pentru studenții internaționali – Medicină în limba franceză și Medicină în limba engleză – ambele cu o reputație excelentă și un corp didactic cu experiență vastă în lucrul cu studenți din culturi și sisteme educaționale diferite.

Beneficiile pentru studenți și comunitate

Studenții care vor urma acest program de studiu vor beneficia de expertiza cadrelor didactice ale UMF „Iuliu Hațieganu”, dintre care peste 330 predau deja la programul de studiu Medicină în limba engleză. Raportul optim cadru didactic–student (1:4,2) asigură o pregătire individualizată și de calitate.

Extensia de la Novara va contribui la creșterea vizibilității și a prestigiului UMF „Iuliu Hațieganu” pe plan internațional, consolidându-i poziția pe piața europeană a educației medicale. Totodată, va sprijini dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și extinderea activităților academice, va atrage resurse financiare suplimentare care vor fi reinvestite în infrastructură și în proiectele educaționale ale universității și va întări rolul de responsabilitate socială prin formarea de profesioniști în domeniul sănătății acolo unde este cea mai mare nevoie.

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca este una dintre cele mai importante universități de medicină și farmacie din Europa Centrală și de Est, prezentă în peste 20 de clasamente academice internaționale. Programele sale de studiu, diversitatea comunității academice și legăturile internaționale solide o transformă într-o destinație academică de top pentru studenți din peste 80 de țări.

