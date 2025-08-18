Ovidiu Cîmpean: „O pace durabilă în Ucraina trebuie să însemne și încetarea acțiunilor hibride asupra Republicii Moldova”

În contextul negocierilor privind încheierea unui acord de pace în cazul războiului din Ucraina, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean atrage atenția asupra necesității unei păci durabile care să garanteze securitatea întregii regiuni, inclusiv a Republicii Moldova.

Președintele SUA, Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord în cadrul Summitului din Alaska.

Însă, negocierile continuă, iar liderii europeni urmează să poarte o nouă rundă de discuții cu Donald Trump în privința unui acord de pace pentru Ucraina.

În acest context, deputatul liberal clujean Ovidiu Cîmpean, vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților arată că România trebuie să susțină atât Ucraina, cât și Republica Moldova. Iar acordul de pace trebuie să ofere garanții de stabilitate durabile.

„Pacea în Ucraina trebuie construită prin negocieri care să garanteze securitatea întregii regiuni.

România are datoria de a susține nu doar Ucraina, ci și Republica Moldova și vecinătatea est-europeană”, notează deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Este responsabilitatea noastră să contribuim la un climat de stabilitate și siguranță pentru cetățenii români și pentru frații noștri de peste Prut.

O pace durabilă în Ucraina trebuie să însemne și încetarea presiunilor hibride asupra Chișinăului și consolidarea rezilienței Republicii Moldova”, a explicat Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Pacea durabilă se poate obține doar printr-o cooperare strânsă și printr-un angajament ferm față de securitatea regiunii.

În primăvara acestui an, Ovidiu Cîmpean semnala că extinderea Uniunii Europene prin integrarea Balcanilor de Vest, a Ucrainei și a Republicii Moldova poate consolida rolul României în regiune.

