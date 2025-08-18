Maghiarii au huiduit imnul României!

Naţionala masculină de baschet a României a pierdut contra Ungariei, meci care a avut loc sâmbătă seara, la Szolnok.

Naționala României de Baschet | Foto: Federația Română de Baschet Facebook

Românii au luptat de la egal la egal în primele două sfeturi, dar diferența care a înclinat balanța în favoarea maghiarilor s-a făcut în sfertul trei. La final, tabela arăta scorul de 66-86 în favoarea Ungariei (18-19 sfertul întâi, 20-21 sfertul doi, 5-26 sfertul trei, 23-20, sfertul patru).

România se află pe prima poziție în Grupa E a precalificărilor Cupei Mondiale FIBA din 2027, cu 7 puncte, urmată chiar de Ungaria, 5 puncte și Macedonia de Nord. În acest moment, atât echipa noastră, cât și a maghiarilor este calificată matematic în preliminariile Campionatului Mondial care va avea loc peste doi ani. Cei mai buni jucători ai României au fost Emanuel Căţe (14 puncte, 8 recuperări), Dragoş Diculescu (12 puncte, 5 recuperări și 5 pase decisive) și Lucas Tohătan (10 puncte).

Totuși, cel mai important moment al meciului a avut loc chiar înainte ca acesta să înceapă. În timpul intonării imnului României, înainte să fie intonat cel al Ungariei, suporterii maghiari au dat dovadă de dispreț la adresa naționalei noastre și au fluierat cât timp a fost cântat „Deșteaptă-te, române!”.

