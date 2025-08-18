Lucrări de amploare în Piața 14 Iulie: Circulație restricționată temporar pentru realizarea lucrărilor de modernizare din zonă.

Circulația rutieră din zona Piața 14 Iulie va fi restricționată temporar pentru realizarea unor ample lucrări de infrastructură pentru modernizarea zonei.

Primăria Cluj-Napoca anunță măsuri pentru reorganizarea circulației în zona Pieței 14 Iulie din Cluj-Napoca.

Restricțiile de circulație se vor aplica timp de aproape trei săptămâni, în perioada 19 august – 5 septembrie 2025.

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță faptul că, în vederea continuării lucrărilor de modernizare, începând de marți, 19 august 2025, vor intra în vigoare noi măsuri de închidere și restricție a circulației auto și pietonale, în cadrul proiectului de creștere și îmbunătățire a spațiului pietonal din zona Piața 14 Iulie: strada Garibaldi, str. S.Toduță, str. T. Grozăvescu, str. Milcov, str. Octavian Goga, str. G. Enescu.

Proiectul vizează inclusiv lucrări de infrastructură, amenajarea spațiului publi, semaforizare, iluminat public și dotarea cu mobilier urban.

Noile măsuri vor fi implementate, după cum urmează:

*pe latura vestică a Pieței 14 Iulie se va închide complet circulația auto în perioada 19 august – 5 septembrie 2025;

*pe strada Giuseppe Garibaldi se va restricționa circulația auto la câte o bandă pe sens pe sectorul cuprins între B-dul 1 Decembrie 1918 și Piața 14 Iulie, fiind permis doar accesul riveranilor, în perioada 19 august – 5 septembrie 2025;

*traficul de tranzit către Baciu se va redirecționa pe B-dul 1 Decembrie 1918, str. Iancu de Hunedoara, str. Alexandru Vlahuță, str. Traian Grozăvescu sau B-dul 1 Decembrie 1918 și str. Ion Ghica.

De asemenea, circulația autobuzului nr. 30 urmează să fie modificată, iar traseul nou va fi comunicat de către Compania de Transport Public.

Circulația pietonilor se va realiza pe culoare pietonale delimitate și asigurate de către executant pe zona lucrărilor.

Lucrările vor fi executate de către Nord Conforest SA și urmează să fie finalizate la data de 5 septembrie 2025.

