Fotbal internațional. Neymar, în lacrimi după ultimul meci al lui Santos.

Santos, echipa pentru care evoluează acum starul brazilian, a fost învinsă de Botafogo cu 6-0, în etapa cu numărul 20 din Serie A Betano, prima ligă din Brazilia

Neymar a revenit la Santos la începutul acestui an | Foto: Neymar Jr Facebook

La pauza, oaspeții conduceau cu doar un gol diferență, dar echipa antrenată de Cleber Xavier s-a prăbușit în partea secundă și au încasat 4 goluri în decurs de 16 minute.

La gazde, căpitan de echipă și integralist a fost Neymar (33 de ani), revenit anul acesta la echipa care l-a crescut și vândut în fotbalul mare.

Nu s-a făcut remarcat în vreun moment pe teren, iar la finalul meciului a izbucnit în lacrimi, fiind cu greu consolat de către colegi după cea mai drastică înfrângere suferită în carieră.

Chiar și adversarii au încercat să-l îmbuneze pe Neymar! Coutinho, fostul său coleg de la naționala Braziliei și jucător la Barcelona, a mers să-l salute la finalul meciului.

Cel mai scump din toate timpurile!

Brazilianul este cel mai scump jucător din toate timpurile după ce în 2017 cei de la Paris Saint-Germain au activat clauza sa de reziliere pe care o avea la Barcelona, în valoare de 222 de milioane de euro.

În urmă cu doi ani, a plecat de la Paris ca să joace pentru Al Hilal, în Arabia Saudită, numai că mutarea a fost un fiasco pentru fotbalist. A fost mai mereu accidentat, iar la începutul acestui an a decis să se întoarcă la Santos.

