Activiștii clujeni cer subtraversare velo și pietonală pentru noul pod Garibaldi, proiect menit să stimuleze mobilitatea alternativă. „Tehnic, subtraversarea este posibilă, trebuie doar voință politică și administrativă”, spune Asociația Societatea Organizată Sustenabil.

Subtraversare pentru podul Garibaldi, propunere pentru eficientizarea mobilității alternative|Foto: Asociatia Societatea Organizata Sustenabil

Săptămâna trecută, în 11 august, a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru refacerea Podului Garibaldi. Șase firme au depus oferte pentru realizarea proiectului.

Între timp, civicii clujeni propun municipalității identificarea unor soluții pentru realizarea unei subtraversări velo și pietonale.

Potrivit Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, care vizează dezvoltarea zonei metropolitane, culoarul metropolitan de-a lungul Someșului figurează în top trei proiecte, după proiectele metroului și centurii metropolitane.

Cu toate acestea, după cum semnalează Asociația Societatea Organizată Sustenabil – SOS Someșul nostru, podurile realizate la Someș recent, preponderent pentru trafic auto, au fost gândite fără subtraversare velo și pietonală. În plus, au fost montate și stopuri cu timpi mari de așteptare.

În consecință, pentru bicicliști și pietoni nivelul de siguranță a crescut, dar viteza de deplasare a scăzut.

Activiștii clujeni semnalează că fără subtraversare pentru poduri, în acest caz pentru noul pod Garibaldi, culoarul metropolitan la Someș devine „mult mai lent și prin urmare neatractiv pentru a renunța la mașina personal”, se arată în informarea remisă monitorulcj.ro de Asociația Societatea Organizată Sustenabil.

„Tehnic, subtraversarea este posibilă, trebuie doar voință politică și administrative”, semnalează Adi Dohotaru, președinte Asociația Societatea Organizată Sustenabil

Trei soluții pentru transportul alternativ

Astfel, civicii clujeni propun o serie de soluții care să crească gradul de eficiență a mobilității alternative:

*În cazul în care actualul proiect ethnic pentru modernizarea podului Garibaldi nu mai poate fi modificat, civicii clujeni propun în perspectivă opțiunea unei subtraversări.

*Setarea semafoarelor la Someș pe galben intermitent în perioada weekend-urilor pentru a încuraja mobilitatea pietonală și ciclistă.

*Prioritizarea culoarului metropolitan la Someș, care este în proiectare, sau cel puțin a unor segmente mai importante ale proiectului, precum: secțiunea Cluj - Florești, pentru a fi deja dat în folosintă în 2027.

„Realizarea acestui segment va decongestiona parțial traficul auto între lac Florești și podul Garibaldi, între cele două repere nemaiexistând întreruperi cauzate de trafic auto, cu consecințe directe asupra timpilor mai rapizi de navetă, sănătății clujenilor din zona metropolitană până la ape mai curate”, notează sursa citată.

Podul Garibaldi, investiție de 12 milioane de euro

Dacă în 2014 se estima că reabilitarea Podului Garibaldi va costa 4,9 milioane lei, în 2025, valoarea proiectului a fost estimată la 60,6 milioane lei/circa 12 milioane de euro, cu o durată de implementare de 1 an și opt luni.

Realizarea proiectului va ajuta la descongestionarea traficului prin configurarea podului la 4 benzi.

De altfel, pe durata lucrărilor din zonă, șoferii vor putea utiliza un pod provizoriu, amplasat în zona străzii George Coșbuc.

Noul pod va avea o înălțime 22 de metri și va oferi noi facilități:

*2 benzi de circulaţie auto de 3 m şi 2 benzi de circulaţie de 3,50 m (cele marginale);

*2 zone pentru parapet rutier de 0.45 m fiecare;

*2 piste pentru biciclişti de 1.5 m fiecare;

*2 trotuare pietonale de 2.25 m fiecare;

*2 zone pentru parapet pietonal de 0.3 m fiecare.

