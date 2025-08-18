Studenții invadează piața și aruncă prețurile în aer. Cartierele „fierbinți” ale Clujului la chirii!

Harta chiriilor. Studenții pun presiune pe piață, iar proprietarii profită: prețurile au sărit cu zeci de euro față de vara trecută.

În Mănăștur, chiriașii au nevoie în medie de un buget lunar de 500 de euro pentru a închiria un apartament | Foto: monitorulcj.ro

A început perioada activă pe piața chiriilor: cererea crește în apropierea noului an universitar o dată cu miile de studenți care își caută cazare, arată o analiză de specialitate.

Specialiștii spun că unii dintre românii care prospectau piața pentru a-și găsi o locuință, înainte de majorarea TVA de la 9% la 21%, ar putea să-și îndrepte acum căutările tot spre proprietățile de închiriat. Acest surplus de cerere va aduce, în următoarele săptămâni, un plus de efervescență pe segmentul închirierilor, alături de potențiale majorări ale prețurilor.

„Piața chiriilor intră în perioada cu cel mai mare interes al anului, odată cu revenirea studenților și relocările specifice începutului de toamnă. La această sezonalitate se adaugă însă și contextul economic actual: creșterile de taxe și inflația pun presiune pe bugetele proprietarilor, iar randamentele investiționale s-au diminuat. În acest climat, mulți proprietari vor încerca să își maximizeze veniturile din chirii, ceea ce face probabilă o creștere a prețurilor încă din această toamnă, mai ales în marile centre universitare și orașele cu cerere mare de locuințe”, menționează analiza.

Principalele tendințe întâlnite în această perioadă la Cluj-Napoca sunt:

apartamentele cu 2 și 3 camere au, în general, cea mai mare ponderea în totalul ofertei;

proprietarii le solicită chiriașilor sume mai mari decât vara trecută;

zone precum Gheorgheni, Mărăști, Zorilor sau Mănăștur dispun de cea mai extinsă ofertă la închiriere, dar sunt și cele mai căutate din Cluj-Napoca motiv pentru care competiția pentru locuințele cu cele mai bune prețuri este mare.

Ce trebuie să știi dacă vrei să închiriezi un apartament în Cluj-Napoca?

Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de imobiliare, dar nu și pentru chiriași. Cele mai mari chirii sunt solicitate de către proprietarii bucureșteni. Apartamentele cu 2 camere pot fi închiriate, de exemplu, în Cluj pentru sume cu 4% mai mici decât în Capitală. Pentru cele cu 4 camere plătești 890 euro/lună, în timp ce în București cheltuielile lunare ating 2.000 euro.

Diferențele dintre cele mai scumpe și cele mai ieftine cartiere sunt, de asemenea, mult mai limitate în Cluj-Napoca. Cele mai scumpe zone din oraș sunt Sopor, zona centrală și Andrei Mureșanu. Achiți, în medie, 650 euro/lună în cartiere precum Bună Ziua și Europa, respectiv 600 euro/lună în Borhanci, Gheorgheni, Între Lacuri, Iris, Plopilor sau Zorilor.

La polul opus se află cartiere precum Someșeni, Mănăștur sau Dâmbul Rotund unde chiriașii au nevoie în medie de un buget lunar de 500 de euro pentru a închiria un apartament. Dacă la Cluj prețurile variază cu cel mult 200 euro între cele mai scumpe zone din oraș și cele mai ieftine, în București o comparație similară relevă o diferență de aproximativ 2.500 euro.

Pentru a avea cât mai multe opțiuni la dispoziție, viitorii chiriași ar trebui să-și înceapă căutările în cartiere precum Gheorgheni, Mărăști, Zorilor sau Mănăștur. În aceste zone pot fi găsite cele mai multe apartamente de închiriat în Cluj-Napoca. Atenție, însă, acestea sunt și cele mai căutate zone din oraș, iar competiția poate crește considerabil aici odată cu apropierea noului an universitar.

