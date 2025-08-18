„U” Cluj, fără Thiam și Macalou contra Farului! Sabău are doar o variantă în atac.

Universitatea Cluj închide etapa a 6-a cu duelul de la Ovidiu împotriva celor de la Farul Constanța.

Thiam a revenit anul trecut la Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Tehnicianul clujenilor, Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), se confruntă cu o situație bizară înaintea partidei. Potrivit informațiilor publicate de Gazeta Sporturilor, antrenorul nu se va putea baza la acest meci pe Mamadou Thiam (atacant) și Issouf Macalou (extremă).

Care sunt motivele? Potrivit sursei citate, Thiam își forțează plecarea de la echipă după ce este dorit de o formație din zona arabă, unde ar urma să aibă un salariu de 30.000 de euro. La Cluj, senegalezul câștigă 12.000 de euro lunar, ceea ce ar însemna o creștere de două ori și jumătate.

Din acest motiv, fotbalistul a luat o decizie extremă: nu s-a mai prezentat de miercuri la antrenamentele echipei și nici nu a făcut deplasarea cu echipa pentru meciul cu Farul!

Macalou nu a „dispărut”!

În ceea ce-l privește pe Issouf Macalou, fotbalistul trecut pe la Valenciennes și Sochaux nu a plecat de la echipă. El a fost prezent la antrenamente, însă staff-ul tehnic a considerat că este insuficient implicat și a luat deciza de a nu se baza pe el la această partidă.

Extrema dreaptă ar fi ratat un transfer în această vară și este posibil ca aceasta să fie explicația pentru lipsa sa de implicare. Africanului i s-a transmis că nu va face parte din lotul pentru meciul cu Farul, dar că va reintra în circuitul echipei odată cu reluarea antrenamentelor obișnuite.

Doar Lukic în atac!

Fără Thiam și Macalou în lot, Sabău a rămas cu o singură variantă ofensivă la meciul cu echipa de la malul mării: Jovo Lukic. Vârful transferat în această vară de la Universitatea Craiova a marcat deja de trei ori și este golgheterul echipei în acest debut de sezon.

Atanas Trică, alt atacant sosit la Cluj în perioada aceasta de mercato, a fost folosit puțin și nu a impresionat în tricoul Universității, iar Andrei Gheorghiță, împrumutat de la FCSB, a ajuns abia săptămâna trecută la antrenamentele echipei.

La nevoie, în zona ofensivă ar mai putea evolua Andrej Fabry, Mouhamadou Drammeh sau chiar Ovidiu Bic.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: