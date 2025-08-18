Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă: Rată de promovabilitate sub 30% în Cluj

Doar 198 de candidați din cei peste 740 prezenți au promovat la a doua sesiune a examenului de Bacalaureat în Cluj. Rata de promovare este sub 30%.

Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă: Rată de promovabilitate sub 30% în Cluj| Foto: monitorulcj.ro

Luni au fost publicate rezultatele obținute de către absolvenții studiilor liceale care au susținut probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat, sesiunea august 2025.

Rezultatele au fost afișate atât pe pagina web dedicată, cât și în centrele de examen organizate în județul Cluj.

Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă: Rată de promovabilitate sub 30% în Cluj

Examenul de Bacalaureat, sesiunea august 2025 s-a desfășurat în perioada 4 – 14 august 2025.

Afișarea rezultatelor s-a realizat prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului, în concordanță cu regulamentul GDPR privind protecția datelor cu carcater personal.

În județul Cluj, pentru promoția curentă, rata de promovare este de 27.08%, iar pentru promoțiile anterioare este de 25.31%, potrivit informării publicate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj remisă monitorulcj.ro

Rata cumulată de promovare, înainte de contestații este de 26,51%.

În această sesiune a examenului național de Bacalaureat au promovat 198 candidați, dintr-un total de 747 de candidați prezenți. Dintre aceștia, 506 candidați provin din promoția curentă, iar 241 candidați sunt din promoțiile anterioare.

Toate informațiile, precum și graficul cu privire la depunerea eventualelor cereri de vizualizare a lucrării/lucrărilor propria, precum și a contestațiilor în cele 4 centre de examen din județul Cluj, sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

În județul Cluj, procentul de promovare la prima sesiune a examenului de Bacalaureat după rezolvarea contestațiilor a fost de 90,80%.

Cum se depun contestațiile?

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor.

În aceeași măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

La nivel național, rata de promovare la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat este de 28,4%, informează Ministerul Educației și Cercetării.

Mai exact, 7.306 de candidați au promovat examenul, conform datelor publicate de către minister, înaintea contestațiilor.

Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 26 august 2025.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: