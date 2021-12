OMW Petrom susține zborurile Blondie cu 1,5 milioane euro. Peste 300 de copii bolnavi vor fi duși la tratament în străinătate

OMV Petrom sprijină cu 1,5 milioane euro proiectul „Minute de zbor, pentru ore de viață”, derulat de Asociația Blondie. Sponsorizarea va susține circa 100 de zboruri, pentru peste 300 de pacienți, în special copii.

OMV Petrom sprijină Asociația Blondie cu suma de 1,5 milioane euro pentru a facilita transportul pacienților, in special copii, ale căror afecțiuni nu pot fi tratate în România.

Fondatoarea Asociației Blondie, Adelina Toncean, arată recunoștință pentru acest ajutor financiar imens:

„După frică, plâns, recunoștință, iar frică, moarte, viață, zboruri, iar frică, iar viață, iar recunoștință, iar plâns, iar zboruri - vine anunțul ăsta: OMV Petrom susține zborurile Blondie cu 1,5 milioane euro. 1,5 milioane euro numărați în vieți care nu se opresc. 1,5 milioane euro calculați în ani buni cu Moș Crăciun și prima zi de școală. 1,5 milioane euro calculați în DA. Recunoștință! Atât”, a spus Adelina Toncean, Asociația Blondie, pe Facebook.

Proiectul asociației Blondie, „Minute de zbor, pentru ore de viată”, va asigura transportul pentru circa 300 de pacienți vulnerabili, care depind de tratament medical specific și de care nu pot beneficia în România.

Împreuna cu maternități din România, asociația va identifica, în timp util, pacienți copii cu afecțiuni grave, precum si maternități care ii pot trata in regim de urgență.

În plus, cel puțin 20 de medici vor beneficia de training pentru îngrijirea pe perioada zborului a copiilor aflați în condiție critică.

„În aceste vremuri complicate, în care sistemele de sănătate sunt sub presiunea unor provocări multiple, astfel de inițiative sunt esențiale pentru salvarea de vieți. La OMV Petrom, credem ca sprijinirea acestor eforturi este o parte esențială a rolului nostru în România”, a spus Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

„În martie 2020, când am organizat primul zbor medical de urgență, am promis că nu vom lăsa pe nimeni în urmă și că vom fi capabili să zburăm ori de câte ori ni se va cere ajutorul. Deși a fost extrem de greu să ne ținem această promisiune, am reușit de atunci să spunem "da" de fiecare dată. Suntem cu atât mai recunoscători azi, când, datorită ajutorului imens pe care îl primim de la OMV Petrom, promisiunea noastră dragă nu mai este doar a noastră”, a spus Adelina Toncean, fondatoarea Asociației Blondie.

