Portarul CFR-ului, pus la zid de Panduru: „Ți-e frică? Lasă-te! Pancu o apăra!”

CFR Cluj a remizat cu FC Botoșani, scor 3-3, în etapa a șasea din Superligă. Ardelenii sunt pe locul 13, cu numai 5 puncte.

Alessandro Micai a ajuns la CFR în această vară | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Deși au condus de trei ori pe tabelă, elevii lui Dan Petrescu n-au reușit să ia toate cele trei puncte și să bifeze a doua victorie din acest sezon.

Rezultatul s-a datorat, într-o mare parte, celor doi portari. Anestis, goalkeeperul de la Botoșani, a apărat 12 mingi, în timp ce italianul din poarta CFR-ului, Micai, a comis-o la primele două goluri.

Mai întâi, a respins cu piciorul o centrare venită în apropierea porții iar mingea a intrat în poartă după ce l-a lovit pe Kovtalyuk. Apoi, la 2-1 pentru gazde, a respins în propria poartă lovitura de cap trimisă de Suta.

Panduru: „Ai impresia că a intrat un jucător”

La finalul partidei, fostul internațional Basarab Panduru l-a luat la țintă pe portarul transferat în această vară de la Cosenza.

„Normal că ai fi supărat dacă ai fi la CFR. Ai dat 3, dar iei 3 și cum le iei? De jocul de atac ești foarte mulțumit și spui că mâine, dacă avem din nou 30 de șuturi pe poartă, probabil vom câștiga, dar nu e vorba de mâine, ci despre azi.

Azi a mers faza de atac, dar pe faza de apărare au fost unele probleme. La primul gol ai impresia că nu e vorba de un portar, ci că a intrat un jucător căruia îi e frică să dea cu mâinile, ci cu piciorul. Pare că nu e obișnuit. Zici că a intrat Pancu în poartă, dar Pancu cred că o apăra. Ți-e frică? Dacă ți-e frică, lasă-te! Dacă tu dai cu piciorul în loc să o prinzi…

Și la golul 2 o boltă, iar tu ai vrut să ieși, te-ai retras, nu te-ai dus pe mingea aia… și uite după ce ai 1-0, 2-1, 3-2 se termină egal. Micai e la doi metri, iar după vede mingea și în loc să iasă pe mingea aia se retrage”, a spus Panduru, la Prima Sport.

A retrogradat în Serie C

Portarul CFR-ului de la meciul cu FC Botoșani a semnat cu formația din Gruia în această vară. El a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Cosenza, formație alături de care a retrogradat în Serie C la finalul sezonului trecut.

De-a lungul carierei sale, portarul cotat la 300.000 de euro pe Transfermarkt a mai apărat pentru Como, Bari, Salernitana și Reggina, timp în care a adunat peste 250 de prezențe în eșalonul secund din Italia.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: