Sport
U Olimpia Cluj s-a despărțit de două jucătoare importante în această vară!
U Olimpia Cluj nu se va mai baza în noul sezon pe două jucătoare de bază în sezoanele trecute: Simona Sigheartău și Shaira Pera.U Olimpia Cluj s-a despărțit de două jucătoare importante în această vară / Foto: U Olimpia Cluj Facebook
U Olimpia Cluj s-a despărțit în această vară de două dintre cele mai importante jucătoare în sezonul trecut.
Fundașul Simona Sigheartău și mijlocașul Shaira Pera nu vor mai continua la U Olimpia Cluj și în sezonu următor.
Cele două jucătoare au bătut palma cu Gloria Bistrița și vor evolua sub comanda lui Călin Zvobodă în noua ediție a Superligii.
Pe lângă cele două jucătoate, U Olimpia Cluj s-a despărțit în această pauză competițională și de Andra Vela, cea care a pregătit echipa în ediția trecută.
Vela a bătut palma cu Poli Timișoara, în timp ce pe banca clujencelor în noul sezon se va afla Daniel Sima.
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