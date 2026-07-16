U Olimpia Cluj s-a despărțit de două jucătoare importante în această vară!

U Olimpia Cluj nu se va mai baza în noul sezon pe două jucătoare de bază în sezoanele trecute: Simona Sigheartău și Shaira Pera.

U Olimpia Cluj s-a despărțit de două jucătoare importante în această vară / Foto: U Olimpia Cluj Facebook

U Olimpia Cluj s-a despărțit în această vară de două dintre cele mai importante jucătoare în sezonul trecut.

Fundașul Simona Sigheartău și mijlocașul Shaira Pera nu vor mai continua la U Olimpia Cluj și în sezonu următor.

Cele două jucătoare au bătut palma cu Gloria Bistrița și vor evolua sub comanda lui Călin Zvobodă în noua ediție a Superligii.

Pe lângă cele două jucătoate, U Olimpia Cluj s-a despărțit în această pauză competițională și de Andra Vela, cea care a pregătit echipa în ediția trecută.

Vela a bătut palma cu Poli Timișoara, în timp ce pe banca clujencelor în noul sezon se va afla Daniel Sima.

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