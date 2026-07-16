Bolojan, în urma vizitei la Terapia Cluj: „Cei din privat au o presiune permanentă să mențină firmele rentabile, să-și crească productivitatea și să câștige noi piețe”

În urma vizitei la Terapia Cluj, unul dintre principalii producători de medicamente din țară, premierul interimar Ilie Bolojan afirmă că dezvoltarea economică a României trebuie construită pe industrializare, investiții în producție și extinderea exporturilor.

Bolojan, în urma vizitei la Terapia Cluj: „Cei din privat au o presiune permanentă să mențină firmele rentabile, să-și crească productivitatea și să câștige noi piețe”|Foto: Ilie Bolojan - Facebook

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a efectuat o vizită la sediul companiei Terapia Cluj, unul dintre principalii producători de medicamente din România, cu o pondere importantă a activității de export.

În contextul vizitei, Ilie Bolojan a evidențiat presiunea cu care se confruntă companiile private pentru a rămâne competitive și profitabile, afirmând că acestea trebuie să își crească permanent productivitatea și să câștige noi piețe pentru a rezista pe termen lung.

Astfel, industrializarea, investițiile și exportul reprezintă aspecte esențiale:

„Îi respect pe oamenii care duc pe umerii lor țara noastră.

Angajați în sectorul privat sau în sectorul public, din munca lor își întrețin familiile, contribuie la veniturile primăriilor unde își au sediul firmele prin impozitul pe salariu, iar companiile la care sunt angajați plătesc taxele către bugetul de stat.

Cei din privat au o presiune permanentă să mențină firmele rentabile, să-și crească productivitatea și să câștige noi piețe. Doar așa pot rezista pe termen lung”, a notat premierul demis Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Bolojan, în urma vizitei la Terapia Cluj: „Cei din privat au o presiune permanentă să mențină firmele rentabile, să-și crească productivitatea și să câștige noi piețe”

Ilie Bolojan a adaugat că, atunci când are posibilitatea, vizitează companii care performează și se întâlnește cu oameni care inspiră:

„Am vizitat zilele acestea Terapia Cluj, unul dintre principalii producători de medicamente din România, cu o pondere importantă a activității de export. O companie cu aproape 1.000 de angajați, care și-a diversificat produsele, și-a crescut capacitatea de producție și s-a extins pe noi piețe.

Le-am mulțumit pentru locurile de muncă create, pentru milioanele de cutii de medicamente produse pentru pacienții din România și din lume și pentru impozitele achitate”, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan.

În urma discuțiilor cu echipa de management și cu CEO-ul Terapia, Dragoș Damian, Ilie Bolojan a arătat că și-a reconfirmat convingerea că o creștere economică sustenabilă trebuie să se bazeze pe dezvoltarea industriei și pe internaționalizarea economiei:

„Discuția cu echipa de conducere și cu dl Dragoș Damian, CEO al Terapia, mi-a reconfirmat convingerea că o creștere economică sănătoasă se bazează pe industrializare și internaționalizare.

Asta înseamnă atragerea de capital și tehnologie, susținerea antreprenorilor, orientarea spre export prin fabrici, combinate de îngrășăminte și de alimente, prin investiții în energie. Și conectarea învățământului la cerințele economiei reale”, a mai spus Ilie Bolojan în mesajul citat.

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