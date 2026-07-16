Start pentru Electric Castle 2026! Teddy Swims, The Cure și Twenty One Pilots urcă pe scenele festivalului de la Bonțida.

Electric Castle 2026 începe joi, 16 iulie, iar organizatorii promit una dintre cele mai spectaculoase ediții de până acum.

Electric Castle 2026 a debutat la Bonțida cu mii de participanți și un program care reunește peste 200 de artiști. | Foto: Electric Castle

Ediția din 2026 a Electric Castle debutează joi, 16 iulie, iar organizatorii promit patru zile de concerte și experiențe spectaculoase la Bonțida.

Peste 200 de artiști vor urca pe cele 10 scene ale festivalului, iar aproape 21.000 de participanți au ajuns deja în camping înainte de deschiderea oficială.

Cea de-a 12-a ediție a Electric Castle a debutat încă de miercuri seara, odată cu tradiționala Sleepover Party, dedicată celor care au ales să ajungă mai devreme la Bonțida. În cadrul evenimentului, producătorul britanic Wilkinson a revenit pe scena festivalului după o pauză de 12 ani.

Organizatorii estimează că cea mai mare parte a participanților va ajunge joi la Bonțida, iar accesul este facilitat prin transportul public gratuit în Cluj-Napoca pentru posesorii brățărilor de festival.

Atmosfera de festival a cuprins domeniul Castelului Banffy încă din prima zi a Electric Castle 2026. | Foto: Electric Castle

Transport gratuit cu CTP și curse spre Bonțida

Participanții care dețin brățara Electric Castle beneficiază de transport gratuit pe toate liniile CTP Cluj-Napoca, inițiativă susținută de Banca Transilvania în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca.

Din oraș până la festival, aceștia pot alege între trenurile CFR și autobuzele dedicate EC Bus. Prețul biletelor începe de la 7 lei pentru tren și 19 lei pentru autobuzele Electric Castle.

Peste 200 de artiști pe 10 scene

Ediția din acest an îi aduce la Bonțida pe unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, printre care The Cure, Twenty One Pilots, Teddy Swims, Chase and Status și Wet Leg.

Prima zi de festival propune un program care îmbină rock-ul, punk-ul, hip-hop-ul și muzica electronică. Printre cele mai așteptate concerte de joi se numără cele susținute de Balu Brigada, Kneecap și Sleaford Mods.

Organizatorii au pregătit și o surpriză pentru fanii muzicii electronice: Freestylers vor avea o apariție specială în show-ul Dub Pistols, iar după miezul nopții vor susține propriul set pe scena The Beach.

Mii de festivalieri sunt așteptați la cea de-a 12-a ediție a Electric Castle, desfășurată între 16 și 19 iulie. | Foto: Electric Castle

Patru zile de muzică și experiențe la Bonțida

Festivalul se desfășoară până duminică, 19 iulie, iar fiecare zi va aduce noi concerte, activități și experiențe pentru participanți.

Programul complet, informațiile despre bilete și toate noutățile legate de Electric Castle sunt disponibile pe site-ul oficial al festivalului și în aplicația dedicată evenimentului

Toate informațiile despre program, bilete, surprize pot fi descoperite pe www.electriccastle.ro sau în aplicația oficială a festivalului.

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